Κρις Ράιτ: «Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος μας στον τομέα της ενέργειας» – Όσα δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ στην ΕΡΤ

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ευημερία στην πατρίδα και ειρήνη στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει εμπόριο. Αυτό σημαίνει δέσμευση στον τομέα της ενέργειας Η Ελλάδα είναι ένας βασικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι σύμφωνος σε αυτό», δήλωσε στην εκπομπή UPDATE του EPTnews, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ επέλεξαν την Ελλάδα ως τον στρατηγικό εταίρο τους για την ενέργεια στην περιοχή, αφού έπλεξε το εγκώμιο της χώρας μας λέγοντας πως η «Ελλάδα είναι μια ναυτιλιακή δύναμη και μια μεγάλη λιμενική χώρα», ο κ. Ράιτ εξήγησε πως οι ΗΠΑ θέλουν να αντιστρέψουν την έως τώρα κατάσταση όπου «η Ελλάδα βρισκόταν στο τέλος μιας ρωσικής γραμμής εφοδιασμού ενέργειας» και να «αντικαταστήσουν τους ρωσικούς πόρους στην Ευρώπη φέρνοντας αμερικανικούς πόρους».

«Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα, έχει ήδη χτίσει υποδομές για την αποθήκευση φυσικού αερίου και για την παροχή του όχι μόνο στον ελληνικό λαό αλλά και στις χώρες της Ευρώπης. Έτσι, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και εκτιμούμε την υπάρχουσα ηγεσία στην Ελλάδα, που φέρνει πραγματικά κοινή λογική στον τομέα της ενέργειας, την οποία η Ευρώπη χρειάζεται απεγνωσμένα», τόνισε ο κ. Ράιτ.

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση για το ποιο είναι το δυναμικό της συνάντησης 3+1 και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι τέσσερις υπουργοί Ενέργειας για τη στρατηγική συνεργασία τους στην περιοχή, ο κ. Ράιτ επεσήμανε ότι «υπάρχουν μεγάλοι ενεργειακοί πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο» και πως «όταν οι χώρες συναλλάσσονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν εμπορεύονται ενέργεια, γίνονται αναπόσπαστοι οικονομικοί εταίροι και γεωστρατηγικοί εταίροι».

«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος προς την ευημερία και ο δρόμος για την ειρήνη», κατέληξε ο κ. Ράιτ.