Κόντρα Πιερρακάκη-Φάμελλου στη Βουλή: «Ουαί υμίν η υποκρισία…» – «Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές»

«Ουαί υμίν η υποκρισία… » ήταν η απάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην υψηλών τόνων κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και το κόστος των προτάσεων των τεσσάρων τροπολογιών που κατέθεσε και έχουν κόστος 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ κλείσατε 77 καταστήματα. Εσείς όταν κάνατε την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ αυτή ήταν αριστερή και η δική μας είναι δεξιά;» ρώτησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου σχετικά με το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ο υπουργός σχολίασε δεικτικά τους υψηλούς επικριτικούς τόνους του κ. Φάμελλου αποδίδοντας την όπως είπε χαρακτηριστικά πως «θα έλεγα ότι σας διακατέχει ένας φανατισμός, αλλά επειδή είμαι θετικός άνθρωπος θα πω ότι αυτή ήταν μια κεκαλυμμένη ευαισθησία» και πρόσθεσε «γνωρίζετε πόσα καταστήματα των ΕΛΤΑ έκλεισαν επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που και εσείς ήσασταν υπουργός; Ήταν 77 τα καταστήματα που έκλεισαν» και κατέθεσε σχετικό πίνακα. Ο κ. Πιερρακάκης μάλιστα υπενθύμισε ότι το 2017 όταν τότε ρωτούσαν οι βουλευτές τον τότε αρμόδιο τότε υπουργό για τα ΕΛΤΑ κ. Νίκο Παππά για το κλείσιμο εκείνων των καταστημάτων αυτός απαντούσε μέσω της απάντηση που έδιναν οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ που έλεγαν «ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως ΑΕ και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ταχυδρομικό δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα, τα ΕΛΤΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται. Αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά καταστήματα, τα πρακτορεία τους διανομείς, στοχεύοντας πάντα στην βέλτιστη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών. Και στο πλαίσιο τους εξ ορθολογισμού του δικτύου, αλλά και της εξοικονόμησης πόρων συνεκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ….» Αυτή ήταν είπε ο υπουργός «η αριστερή αναδιάρθρωση και εμείς κάνουμε δεξιά αναδιάρθρωση. Να υπάρχει και ένα όριο στην υποκρισία».

Σχετικά με τις αναθέσεις των ΕΛΤΑ στις οποίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν διαγωνισμοί ύψους 35,3 εκατ. ευρώ και απευθείας αναθέσεις ήταν 35,8 εκατ. ευρώ στα ΕΛΤΑ και στην θυγατρική τους κούριερ οι διαγωνισμοί ήταν ύψους 27,7 εκατ. ευρώ και 4,3 εκατ. ευρώ οι απευθείας αναθέσεις. Σύνολο 100 εκατ. ευρώ επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ» και σημείωσε ότι «η κατάσταση που παραδόθηκαν το 2019 τα ΕΛΤΑ ήταν «με μηνιαίο έλλειμμα 7,5 εκατ. ευρώ!»

Η ΝΔ ανέφερε ο υπουργός «επειδή εσείς δεν πληρώνατε την Καθολική Υπηρεσία των ΕΛΤΑ και το 2019 ήρθαμε και την πληρώσαμε αναδρομικά εμείς μαζί με μια αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου για να διασφαλίσουμε τον δημόσιό τους χαρακτήρα και να προσχωρήσουμε σε μια αναδιάρθρωση για να μπορούν να επιβιώσουν».

Στο ερώτημα που πήγαν τα χρήματα που έχουν δοθεί στα ΕΛΤΑ επί κυβέρνησης ΝΔ, ο υπουργός είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΤΑ παρακρατούσαν τα χρήματα από λογαριασμούς της ΔΕΗ που πληρωνόντουσαν σε διάφορα ταχυδρομεία της χώρας. Είχαν επίσης και άλλα συσσωρευμένα χρέη, ενώ στα 135 εκατ. ευρώ πήγαν για την εθελούσια έξοδο. Ο κ. Πιερρακάκης, παράλληλα υπενθύμισε την διαφωνία που υπήρχε μέσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του τότε υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά σχετικά με την ένταξη των ΕΛΤΑ και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Υπερταμείου, όπως και μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις που έκανε σε κρίσιμες και σημαντικές δημοσίου χαρακτήρα υπηρεσιών λέγοντας «επομένως κάνατε και εσείς αποκρατικοποιήσεις , δεν το φοβηθήκατε…». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα σχέδια Αναδιάρθρωσης όπως επί ΣΥΡΙΖΑ έτσι και τώρα υπεύθυνο είναι το Υπερταμείο.

Ο υπουργός Οικονομικών για το τι πρέπει να γίνει τώρα για τα ΕΛΤΑ είπε ότι «πρέπει ανάμεσα στα άλλα να αναδιαρθρώσουμε το δίκτυο αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές όπως κάνατε και εσείς επί των ημερών σας». Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι θα υπάρξει για τα ΕΛΤΑ μια επέκταση που θα αφορά και τραπεζική ύλη, που σύντομα θα την κάνουμε. Σημείωσε ότι όπως σε όλη την Ευρώπη γίνεται αξιοποίηση του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων αυτό ως στρατηγική θα γίνει και εδώ.

Για τις παραιτήσεις στην διοίκηση του ΕΛΤΑ τόνισε ο κ. Πιερρακάκης «έχουν μια διάταση της λογοδοσίας» και η αποτυχία αυτή «δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, αλλά και επιχειρησιακή διότι θα έπρεπε σε συνεργασία με κάθε τοπική κοινωνία να πάνε και να εξηγηθούν όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΕΛΤΑ σήμερα».

Για τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο υπουργός απέρριψε τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι όπως αυτές κοστολογούνται έχουν ένα κόστος 6 δισ. ευρώ και τον ρώτησε σκωπτικά «τα έχετε επάνω σας, κ. Φάμελλε; Διότι αυτή την στιγμή θα πρέπει να μου πείτε πώς θα φορολογήσετε για τα βρείτε». Στο επιχείρημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να φορολογηθεί ο πλούτος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «εάν δεν εννοείται τον Πλούτο, τον σκύλο του Μίκι Μάους, και εννοείται τον πλούτο να σας θυμίσω ότι εσείς φορολογήσατε τη μεσαία τάξη» και πρόσθεσε «σήμερα λέτε να μειώσουμε τον ΦΠΑ, αλλά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήσατε τον βασικό ΦΠΑ από το 23% στο 24%, τον ΦΠΑ της εστίασης τον πήγατε στο 24%, υπήρξε αύξηση από το 13 στο 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα, αυξήσατε τον ΦΠΑ στα νησιά, άρα μην γελιώμαστε, Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριτές»

Φορολογικό νομοσχέδιο

Ο υπουργός είπε ότι το πλαίσιο που εμείς καταθέτουμε είναι σε ένα πλάνο που στηρίζει τη μεσαία τάξη και είπε «εμείς το θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία, εσείς θα τα ψηφίσετε;». Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ρητά, όπως είπε, ότι «δεν θα βάλουμε κανένα μέτρο που διαταράσσει τον δημοσιονομικό χώρο που είναι 1,7 δισ. ευρώ», σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «που αύξησε πάνω από 20 φόρους εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε εφεξής».

Ο υπουργός απέρριψε ότι συνεχίζουν να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό λέγοντας ότι «άλλα λένε οι έρευνες που έχω εγώ στα χέρια μου και αυτό οφείλετε στην ανάκαμψη της οικονομίας», συνεπώς «δεν είμαστε διατεθειμένοι απερίσκεπτα τα πάντα σε όλους χωρίς να τα κοστολογούμε για να γίνουμε ευχάριστοι, εμείς προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι και έτσι βοηθάμε τη χώρα» γιατί τα «ευχολόγια μπορώ να φτιάξω και εγώ με ένα στυλό μπίκ, τα σχέδια σε ένα χαρτί με γενικά και αόριστα ήταν αυτά που οδήγησαν την χώρα στις «υπερήφανες «διαπραγματεύσεις του 2015…».

Φάμελλος: «Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές»

Να απαντήσει ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο ερώτημα πότε θα γίνει η αναβληθείσα συνεδρίαση των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ και αν θα προσέλθει σε αυτήν η κυβέρνηση, επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την δεύτερη παρέμβασή του, μετά την ομιλία του υπουργού.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «Φαρισαίους και υποκριτές», ενώ σχολίασε σκωπτικά το «πολιτικό μέγεθος» μιας κυβέρνησης που δεν αφήνει να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών, για να μην μιλήσει και για τα υπόλοιπα υποκαταστήματα που έχουν ήδη κλείσει. Υπογράμμισε, μάλιστα ότι ο ίδιος, ο Κ. Πιερακκάκης το 2020 είχε φέρει ένα σχέδιο για την βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ καλώντας τον να παραδεχτεί ότι «απέτυχε».

Απαντώντας, επίσης, στον υπουργό για την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδιωτικοποιήσεις, ισχυρίστηκε ότι παρά τις υποχωρήσεις που είχε αναγκαστεί να κάνει η τότε κυβέρνηση, δεν υπήρχε ρύθμιση πώλησης των ΕΛΤΑ στο υπερταμείο.

Τέλος, επανέλαβε, την πρόταση του να μπει σε ονομαστική ψηφοφορία έστω ένα από τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως την μείωση του ΦΠΑ, απαντώντας στον υπουργό για το κόστος αυτών των μέτρων ότι την ίδια ώρα συνεχίζουν να κάνουν «πάρτι» τα καρτέλ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ