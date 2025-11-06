Κως: Συνελήφθη 66χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης

Enikos Newsroom

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Ένας 66χρονος συνελήφθη στην Κω και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, ύστερα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μία ανήλικη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η καταγγελία έγινε χθες λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι και είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 66χρονου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η ανήλικη στους αστυνομικούς, στις 11.30 το πρωί χθες σε δημόσιο χώρο, ο 66χρονος προσέβαλε την τιμή και την υπόληψή της, σύμφωνα με την rodiaki.

Σε βάρος του 66χρονου κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

