Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 57χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Η πρόταση σε ανήλικη φίλη της κόρης του

Στη φυλακή οδηγείται ένας 57χρονος που κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα μία ανήλικη, φίλη της κόρης του, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τους δικαστές να επικυρώνουν την πρωτόδικη ποινή φυλάκισης των 2 ετών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή- μόνο που αυτή τη φορά η ποινή είναι εκτελεστή- με συνέπεια ο καταδικασθείς να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024, σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ο 57χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο την ανήλικη παθούσα, κάτω των 15 ετών, και τη ρώτησε εάν θέλει να της γνωρίσει έναν φίλο του, όμορφο και καλό παιδί, που είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καταδικασθείς την ρώτησε ακόμη εάν την ενοχλεί που το πρόσωπο αυτό καπνίζει, αναφέροντας επιπλέον ότι μπορεί να της το γνωρίσει μέσω facebook. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της το τηλεφώνημα, που είχε δεχθεί, και εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι η παθούσα έκανε παρέα τα καλοκαίρια με την ανήλικη κόρη του 57χρονου και μάλιστα πήγαινε στο σπίτι της.

Για αστείο και ανωριμότητα εκ μέρους του έκανε λόγο στην απολογία του ο 57χρονος που ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα.

