Υπάρχει μια αλήθεια για τον γάμο που δεν αποκαλύπτεται συχνά: Το αίσθημα του αδιεξόδου μπορεί να νιώθουν κάποιες γυναίκες. Το πρόβλημα δεν είναι η δέσμευση, αλλά τα απρόβλεπτα ζητήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της σχέσης και της συμβίωσης.

Μπορεί ο γάμος να μην είναι φυλακή, αλλά ορισμένες γυναίκες,, μπορεί να νιώθουν πως είναι εγκλωβισμένες, με το πέρασμα του χρόνου. Σκοπός δεν είναι ν’ αποδώσουμε κατηγορίες, αλλά να κατανοήσουμε πού οφείλεται το αίσθημα του αδιεξόδου και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Γάμος: 7 λόγοι που πολλές γυναίκες νιώθουν εγκλωβισμένες ύστερα από πολλά χρόνια σχέσης

Το αθέατο φορτίο

Προσωπική ελευθερία Vs Οικογενειακές υποχρεώσεις

Κοινωνικές προσδοκίες και συμβάσεις

Έλλειψη υποστήριξης

Ο φόβος των αλλαγών

Η σιωπηρή μοναξιά

Παραμέληση του εαυτού

Το αθέατο φορτίο

Οι γυναίκες κουβαλούν ένα αόρατο βάρος στον γάμο τους, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου, γίνεται πιο βαρύ. Το βάρος δεν είναι η ανατροφή των παιδιών, ούτε η φροντίδα του σπιτιού.

Είναι η ψυχική και συναισθηματική προσπάθεια που καταβάλλει μια γυναίκα προκειμένου να διασφαλίζεται η ισορροπία και η ευημερία της οικογένειας. Οι ατελείωτες ευθύνες, είναι εξουθενωτικές.

Με το πέρασμα του χρόνου, οι γυναίκες μπορεί να νιώσουν εγκλωβισμένες. Η αποκατάσταση της ισορροπίας θα σας απαλλάξει από το αίσθημα του αδιεξόδου.

Προσωπική ελευθερία Vs Οικογενειακές υποχρεώσεις

Με τον γάμο, οι προσωπικές φιλοδοξίες και επιθυμίες της γυναίκας, μπορεί να έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό καθώς η γυναίκα πρέπει να διασφαλίζει την ηρεμία και την αρμονία της οικογένειάς της. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να θυσιάσει την καριέρα της, τις αγαπημένες της ασχολίες και ως αποτέλεσμα, να νιώθει εγκλωβισμένη.

Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο. Αρκετές γυναίκες αισθάνονται πως η προσωπική τους ελευθερία περιορίζεται με το πέρασμα των χρόνων στον γάμο τους.

Η θυσία από μόνη της, δεν είναι κάτι αρνητικό. Άλλωστε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σχέσεων. Όταν συμβαίνει μονόπλευρα και μάλιστα, δεν την αναγνωρίζει κανείς, οδηγεί σε αισθήματα μοναξιάς και εγκλωβισμού.

Κοινωνικές προσδοκίες και συμβάσεις

Οι κοινωνικές προσδοκίες και οι συμβάσεις παίζουν ρόλο στην ευημερία των γυναικών στον γάμο τους.

Σύμφωνα με μια μελέτη από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, οι γυναίκες που πιστεύουν ότι πρέπει να είναι τέλειες σύζυγοι και μητέρες, είναι πιθανότερο να υποφέρουν από το αίσθημα του εγκλωβισμού. Οι πιέσεις και οι προσδοκίες της κοινωνίας, δημιουργούν άγχος, ανεξάρτητα από τις προσωπικές της επιθυμίες και φιλοδοξίες.

Όταν οι γυναίκες νιώθουν την πίεση να δίνουν πάντα προσοχή στους άλλους, αισθάνονται μοναξιά και αδιέξοδο. Η απελευθέρωση από τις πιέσεις της κοινωνίας είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της ψυχικής ηρεμίας.

Έλλειψη υποστήριξης

Σε πολλούς γάμους, οι γυναίκες νιώθουν ότι σηκώνουν μόνες τους τα βάρη και τις ευθύνες του σπιτιού. Η υποστήριξη δεν είναι αρκετή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη κατανόηση από τον σύντροφο, ή τις κοινωνικές προσδοκίες.

Με τον καιρό, η έλλειψη υποστήριξης δημιουργεί αίσθημα απομόνωσης και παραμέλησης. Το βάρος των ευθυνών μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση του εγκλωβισμού σε μια γυναίκα. Η αναγνώριση του προβλήματος και η απόφαση για τον επιμερισμό των ευθυνών, είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο φόβος των αλλαγών

Η αλλαγή μπορεί να είναι απειλητική. Μετά από χρόνια συνηθειών, μια γυναίκα μπορεί να φοβάται να κάνει αλλαγές, από φόβο μήπως διαταράξει τη σταθερότητα της οικογένειας, ή της κριτικής της κοινωνίας.

Ο φόβος της αμφισβήτησης του κοινωνικού κατεστημένου, μπορεί να κάνει τη γυναίκα να νιώθει εγκλωβισμένη. Είναι ένας σημαντικός φόβος. Οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι απότομες, ούτε δραστικές. Σταδιακές, μικρές αλλαγές μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Η σιωπηρή μοναξιά

Και όμως, μπορεί να υπάρχουν συναισθήματα μοναξιάς ακόμη και σ’ ένα σπίτι γεμάτο με παιδιά, ενήλικες, κατοικίδια. Μια γυναίκα μπορεί να νιώθει αποστασιοποιημένη συναισθηματικά, παρόλο που είναι σωματικά παρούσα.

Η μοναξιά αυτή προέρχεται από την έλλειψη κατανόησης και συνεννόησης. Σημαίνει ότι οι ανάγκες της παραμελούνται και οι επιθυμίες της αγνοούνται.

Η αναγνώριση του συναισθήματος και η επικοινωνία με τον σύντροφο, είναι το πρώτο βήμα προς την απελευθέρωση από το αίσθημα του εγκλωβισμού.

Παραμέληση του εαυτού

Η αυτοφροντίδα είναι η αρχή για την λύση πολλών προβλημάτων στη ζωή. Ο χρόνος που αφιερώνετε στον εαυτό σας, η προτεραιότητα στην ευημερία και την ψυχική ισορροπία, είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι γυναίκες αναλαμβάνουν πολλές ευθύνες σ’ έναν γάμο με αποτέλεσμα η φροντίδα του εαυτού τους να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Οι ανάγκες της οικογένειας, οι απαιτήσεις της δουλειάς, είναι συχνά πιο επείγοντα.

Όταν οι γυναίκες προσέχουν διαρκώς τους άλλους και αφήνουν τον εαυτό τους πίσω, αρχίζουν να νιώθουν θυμό και αδιέξοδο. Η φροντίδα του εαυτού πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι πολυτέλεια, για την αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων.

Tip: Η σημασία της επικοινωνίας

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διώξετε τα συναισθήματα του αδιεξόδου είναι η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία. Εκφράστε τα αισθήματά σας, μοιραστείτε τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας, ώστε ν’ ανοίξετε τον δρόμο της κατανόησης, της υποστήριξης και της αλλαγής.

Ο γάμος βασίζεται στη συντροφικότητα. Σας αξίζει να σας ακούν, να νιώθετε πλήρεις και κυρίως, ελεύθεροι. Ο γάμος είναι ένα περίπλοκο και βαθιά προσωπικό ταξίδι.

Για πολλές από τις γυναίκες που νιώθουν αδιέξοδο, το πρόβλημα δεν είναι ο γάμος αλλά τα αόρατα βάρη και οι ανικανοποίητες ανάγκες που συνοδεύουν τη συμβίωση.

Οι κοινωνικές απαιτήσεις, τα βάρη και οι υποχρεώσεις, το φόβος της αλλαγής, μπορεί να δημιουργήσουν το αίσθημα της μοναξιάς και να οδηγήσουν μια γυναίκα να ξεχάσει και να παραμελήσει τον εαυτό της – δίνοντας προτεραιότητα πάντα στους άλλους.

Το σημαντικότερο στοιχείο, είναι η επικοινωνία, η ικανότητα των ανθρώπων να εκφράζουν τα αισθήματα και τις ανησυχίες τους, να νιώθουν ότι τους ακούν και τους καταλαβαίνουν. Η κατανόηση όλων των παραγόντων, μπορεί να ξεκαθαρίσει τις εμπειρίες πολλών γυναικών και να τις βοηθήσει να ξεκινήσουν από το σωστό σημείο.

Ο γάμος δεν πρέπει να μοιάζει με φυλακή – είναι συντροφικότητα, κοινή εξέλιξη, υποστήριξη, αγάπη και ελευθερία. Εδώ κρύβεται το μήνυμα της ελπίδας: Η κατανόηση των προκλήσεων είναι το πρώτο βήμα προς την υπέρβασή τους. Μιλήστε.