Σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν – Σε πρώτη φάση θα διαρκέσει 48 ώρες

Σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν – Σε πρώτη φάση θα διαρκέσει 48 ώρες

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σήμερα σε «προσωρινή κατάπαυση του πυρός», ανακοίνωσε το Ισλαμαμπάντ έπειτα από τις αλληλοεπιθέσεις (αεροπορικό πλήγμα και συγκρούσεις στο έδαφος) που είχαν αποτέλεσμα να αυξηθούν απότομα οι εντάσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας και να σκοτωθούν τουλάχιστον δώδεκα άμαχοι.

Οι σημερινές συγκρούσεις κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων προκάλεσαν σοβαρούς τριγμούς σε μια εύθραυστη ειρήνη μετά τις συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, τις χειρότερες μεταξύ των δύο μουσουλμανικών χωρών αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ, το 2021.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε πως οι δύο χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» για 48 ώρες αρχής γενομένης από τις 16:00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

«Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, αμφότερες οι πλευρές θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, προκειμένου να εξευρεθεί μια θετική απάντηση σε αυτό το περίπλοκο, επιλύσιμο ωστόσο θέμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση όπου προστίθεται ότι η εκεχειρία συμφωνήθηκε έπειτα από αίτημα της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος της διοίκησης των Αφγανών Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν αποτέλεσμα του «αιτήματος και της επιμονής της πακιστανικής πλευράς».

Η Καμπούλ δίνει οδηγίες σε όλες τις δυνάμεις της να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά δεν θα προβεί σε επιθετική ενέργεια, ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Η πρόσφατη τριβή ανάμεσα σε δύο πρώην συμμαχικές χώρες ξέσπασε αφότου το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την αφγανική διοίκηση των Ταλιμπάν να αντιμετωπίσει μαχητές που ενέτειναν τις επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι επιχειρούν από ασφαλή καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την κατηγορία και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι συνωμοτεί εναντίον του Αφγανιστάν διαδίδοντας παραπληροφόρηση, προκαλώντας ένταση στα σύνορα και παρέχοντας καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) προκειμένου να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την κυριαρχία της χώρας.

Ο στρατός του Πακιστάν αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται επιθέσεις στο Πακιστάν από το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), τον περιφερειακό συνεργάτη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που είναι ενεργή στις δύο χώρες.

