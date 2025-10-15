Ελένη Καρακάση: «Είχα φτάσει να είμαι ένας σκελετός με δέρμα και έβλεπα τον εαυτό μου χοντρό»

Στην παράσταση «…για τον Αριστοφάνη», την οποία παρουσίασε «Το σπίτι του ηθοποιού» το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο Ηρώδειο, συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Ελένη Καρακάση.

Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία τις δύο τελευταίες χρονιές απολαμβάνουμε ως «Σουμέλα» στο «Grand Hotel», στη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στην περίοδο που αντιμετώπιζε θέμα με τα κιλά της και περιέγραψε το πώς εκείνη την εποχή έβλεπε τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο, η Ελένη Καρακάση απάντησε: «Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ένας σκελετός με δέρμα και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και τον βλέπει χοντρό, είναι αλήθεια, το έχω βιώσει αυτό».

«Εγώ ευτυχώς πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησα και είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου και έκανα τις σωστές κινήσεις και μπόρεσα και το ξεπέρασα», σημείωσε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερή της συνέντευξη στο περιοδικό «7 Μέρες ΤV», η Ελένη Καρακάση είχε εξομολογηθεί: «Όταν τελείωσα το σχολείο είχα φτάσει στα 100 κιλά. Ξεκίνησα μια θερμιδομετρική δίαιτα. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχα πάει 85 κιλά και έπειτα κοντά στα 70. Με συνεχή δίαιτα είχα φθάσει 49 κιλά. Κοίταζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έβλεπα τον άνθρωπο που ήταν στα 85 ή 100 κιλά. Δεν διέκρινα πού είχα φτάσει. Δεν παρατηρούσα ότι ήμουν πετσί και κόκαλο. Μου έδειχναν φωτογραφίες και μου έλεγαν ‘’αυτή είσαι’’ και δεν το πίστευα. Φαντάσου ότι δεν ήταν καν στο σκαρί μου τα τόσα λίγα κιλά. Αντιλαμβάνεσαι πόσο αδύναμη φαινόμουν».

«Μέσα σε ένα χρόνο έχασα 36 κιλά. Τη μια χρονιά αρραβωνιαζόταν ο ξάδελφός μου και δεν έβρισκα ρούχα λόγω πάχους και την επόμενη παντρευόταν μια φίλη μου και πάλι λόγω αδυναμίας δεν έβρισκα ρούχο. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είναι φυσιολογικό. Ψώνιζα πια από τα παιδικά. Δεν ένιωθα καλά με την υγεία μου. Δεν είχα περίοδο, έπεφταν τα μαλλιά μου, είχα τρομερές κρυάδες. Έτρωγα και με έπιαναν σπασμοί. Έμπαινα και έκανα μπάνιο με ζεστό νερό το καλοκαίρι για να έρθει η σωστή θερμοκρασία στο σώμα μου. Έπειτα, κάνοντας εξετάσεις, πήρα ορμόνες για να επανέλθει ο κύκλος μου και άρχισα να παίρνω κάποια κιλά», είχε συνεχίσει.