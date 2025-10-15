Ελένη Καρακάση: «Είχα φτάσει να είμαι ένας σκελετός με δέρμα και έβλεπα τον εαυτό μου χοντρό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Καρακάση
Φωτογραφία: elenikarakasi/ Instagram

Στην παράσταση «…για τον Αριστοφάνη», την οποία παρουσίασε «Το σπίτι του ηθοποιού» το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο Ηρώδειο, συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Ελένη Καρακάση.

Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία τις δύο τελευταίες χρονιές απολαμβάνουμε ως «Σουμέλα» στο «Grand Hotel», στη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στην περίοδο που αντιμετώπιζε θέμα με τα κιλά της και περιέγραψε το πώς εκείνη την εποχή έβλεπε τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο, η Ελένη Καρακάση απάντησε: «Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ένας σκελετός με δέρμα και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και τον βλέπει χοντρό, είναι αλήθεια, το έχω βιώσει αυτό».

«Εγώ ευτυχώς πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησα και είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου και έκανα τις σωστές κινήσεις και μπόρεσα και το ξεπέρασα», σημείωσε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερή της συνέντευξη στο περιοδικό «7 Μέρες ΤV», η Ελένη Καρακάση είχε εξομολογηθεί: «Όταν τελείωσα το σχολείο είχα φτάσει στα 100 κιλά. Ξεκίνησα μια θερμιδομετρική δίαιτα. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχα πάει 85 κιλά και έπειτα κοντά στα 70. Με συνεχή δίαιτα είχα φθάσει 49 κιλά. Κοίταζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έβλεπα τον άνθρωπο που ήταν στα 85 ή 100 κιλά. Δεν διέκρινα πού είχα φτάσει. Δεν παρατηρούσα ότι ήμουν πετσί και κόκαλο. Μου έδειχναν φωτογραφίες και μου έλεγαν ‘’αυτή είσαι’’ και δεν το πίστευα. Φαντάσου ότι δεν ήταν καν στο σκαρί μου τα τόσα λίγα κιλά. Αντιλαμβάνεσαι πόσο αδύναμη φαινόμουν».

«Μέσα σε ένα χρόνο έχασα 36 κιλά. Τη μια χρονιά αρραβωνιαζόταν ο ξάδελφός μου και δεν έβρισκα ρούχα λόγω πάχους και την επόμενη παντρευόταν μια φίλη μου και πάλι λόγω αδυναμίας δεν έβρισκα ρούχο. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είναι φυσιολογικό. Ψώνιζα πια από τα παιδικά. Δεν ένιωθα καλά με την υγεία μου. Δεν είχα περίοδο, έπεφταν τα μαλλιά μου, είχα τρομερές κρυάδες. Έτρωγα και με έπιαναν σπασμοί. Έμπαινα και έκανα μπάνιο με ζεστό νερό το καλοκαίρι για να έρθει η σωστή θερμοκρασία στο σώμα μου. Έπειτα, κάνοντας εξετάσεις, πήρα ορμόνες για να επανέλθει ο κύκλος μου και άρχισα να παίρνω κάποια κιλά», είχε συνεχίσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι λένε εταιρείες του κλάδου για τις τιμές εκκίνησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 – Τι αναφέρει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;
περισσότερα
18:34 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Συγκλονίζει η Άννα Φόνσου για τον ηθοποιό – «Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή…»

Την Τρίτη (14/10) το πρωί έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Άλκη Γιαννακά. Ο ηθο...
17:46 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γιούλικα Σκαφιδά: «Σταμάτησε στο φανάρι, κατέβηκε κάτω και με απείλησε ότι θα μου σπάσει τα μούτρα»

Η Γιούλικα Σκαφιδά, η οποία φέτος συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του ALP...
17:28 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νικολέττα Καρρά: Η εξομολόγηση για τα γενέθλιά της – «Για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο…»

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη (14/10) η Νικολέττα Καρρά. Η γνωστή ηθοποιός γιόρτασε το σημαντ...
15:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Πετρουλάκη για Ίλια Ίβιτς: «Είμαστε μαζί 30 χρόνια, όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Τετάρτης (15/10) η Ελένη Πετ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης