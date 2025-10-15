Μάρω Κοντού: «Δεν θέλω τη συντροφικότητα, ούτε κατά διάνοια – Έχω χορτάσει από συντρόφους»

Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού μίλησε στην Φαίη Σκορδά για την καθημερινότητά της, ενώ ήταν ξεκάθαρη ότι δεν θέλει κάποιον σύντροφο στη ζωή της.

«Δεν θέλω άνθρωπο στο σπίτι, είναι ο παράδεισός μου. Έχω πολλούς φίλους και βγαίνω» περιέγραψε.

«Δεν θέλω τη συντροφικότητα, ούτε κατά διάνοια. Έχω χορτάσει από συντρόφους. Φτάνει! Είναι καλύτερα τώρα να ξυπνάς χωρίς έναν άνθρωπο δίπλα σου. Έχεις υποχρεώσεις όταν κάποιος ξυπνάει δίπλα σου και εγώ δεν τις θέλω αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν θέλω σύντροφο, είμαι πιο καλά μόνη μου» πρόσθεσε.

