Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την μεταφέρουν με το αυτοκίνητό τους λόγω της απεργίας των ταξί – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Μάρω Κοντού
πηγή: facebook.com/Katerina Akritides

Μία απρόσμενη συνάντηση είχαν δύο γυναίκες στους δρόμους της Αθήνας την περασμένη εβδομάδα. Λόγω της απεργίας των ταξί η Μάρω Κοντού ζήτησε από τις δύο γυναίκες να τη μεταφέρουν στον προορισμό της.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα social media, με μία γυναίκα να δημοσιεύει φωτογραφίες με την Μάρω Κοντού και μία φίλη της, μέσα στο όχημά της.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, είδε την πασίγνωστη ηθοποιό να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν να τη χαιρετήσουν. Τότε, η Μάρω Κοντού τους ζήτησε αν μπορούν να τη μεταφέρουν στον προορισμό της, καθώς δεν κυκλοφορούσαν ταξί λόγω της απεργίας.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε» ανέφερε στην ανάρτησή της η γυναίκα.

Δείτε την ανάρτηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Απώλεια βάρους: Επιστήμονες δημιούργησαν πρωτοποριακές βρώσιμες χάνδρες που «καίνε το λίπος» από φύκι και πράσινο τσάι

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ειδικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου
περισσότερα
16:22 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Λύγισε» η αδελφή του μπροστά στην κάμερα – «Μόνο το καλό του ήταν ο σκοπός μας»

«Λύγισε» η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μιλώντας για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην...
15:30 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Μπεκατώρου: Ο κόσμος μου έστελνε εικόνες για να καταφέρω να κάνω παιδί, αυτό κάποια στιγμή με πίεσε

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία ήταν προσκεκλημένη της Φαίη...
13:24 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πύρρος Δήμας: «Είναι σημαντικό να ξέρεις τις ρίζες σου»

Ο Πύρρος Δήμας μιλά για τη συγκίνηση που έζησε στον γάμο του γιου του, Βίκτωρα, με τη διάσημη ...
11:16 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Τριβυζάς – Ιωάννα Καραΐσκου: Παντρεύτηκαν και βάπτισαν την κόρη τους – Δείτε φωτογραφίες

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο αθλητής, Παναγιώτης Τριβυζάς και η Ιωάννα Καραΐσκου. Δύο χρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος