Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την μεταφέρουν με το αυτοκίνητό τους λόγω της απεργίας των ταξί – ΦΩΤΟ

Μία απρόσμενη συνάντηση είχαν δύο γυναίκες στους δρόμους της Αθήνας την περασμένη εβδομάδα. Λόγω της απεργίας των ταξί η Μάρω Κοντού ζήτησε από τις δύο γυναίκες να τη μεταφέρουν στον προορισμό της.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα social media, με μία γυναίκα να δημοσιεύει φωτογραφίες με την Μάρω Κοντού και μία φίλη της, μέσα στο όχημά της.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, είδε την πασίγνωστη ηθοποιό να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν να τη χαιρετήσουν. Τότε, η Μάρω Κοντού τους ζήτησε αν μπορούν να τη μεταφέρουν στον προορισμό της, καθώς δεν κυκλοφορούσαν ταξί λόγω της απεργίας.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε» ανέφερε στην ανάρτησή της η γυναίκα.

