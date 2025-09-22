Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ καλύτερη έως τις 28 Σεπτεμβρίου – «Η εβδομάδα αυτή αλλάζει τις σχέσεις και τους στόχους σας»

Μετά την εβδομάδα από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Η ισχυρή ηλιακή έκλειψη στην Παρθένο έχει περάσει, αλλά η ενέργεια της παραμένει μαζί μας και θα είναι μαζί μας για εβδομάδες ακόμη. Η 22α Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την εαρινή ισημερία ή την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, όταν ο Ήλιος εισέρχεται στον Ζυγό.

Αυτή η διέλευση δίνει έμφαση στην δικαιοσύνη, την ισότητα και, πάνω από όλα, στην ειρήνη και την αρμονία. Το αρνητικό στοιχείο του Ζυγού είναι η αναβλητικότητα, οπότε προσπαθήστε να μην πέσετε στην παγίδα της υπερβολικής σκέψης αυτή την εβδομάδα.

Την ίδια ημέρα, ο Άρης εισέρχεται στον Σκορπιό, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια ισχυρή και συχνά επιθετική διέλευση, καθώς ο Άρης είναι ο πλανήτης που κυβερνά τον πόλεμο, και ο Σκορπιός είναι το πιο έντονο ζώδιο.

Μπορεί να βιώσουμε μια ώθηση να μεταμορφώσουμε κάτι στη ζωή μας, είτε πρόκειται για μια μικρή αλλαγή είτε για μια μεγαλύτερη αλλαγή ζωής. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που μπορούν να μας κρατήσουν πίσω αυτή τη στιγμή, αλλά να θυμάστε ότι αν σκοπεύετε να καταστρέψετε κάτι στη ζωή σας, είναι καλύτερο να μην ρίξετε γέφυρες από τις οποίες ίσως χρειαστεί να περάσετε ξανά.

Αυτή δεν είναι η στιγμή για να πιέσετε τα πράγματα, να θέσετε τελεσίγραφα ή να ενεργήσετε με βάση τα συναισθήματα θυμού, καθώς τα πράγματα, οι καταστάσεις και ακόμη και οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να σπάσουν ή να βγουν εκτός ελέγχου. Αν επιτεθείτε σε κάποιον, περιμένετε μια ίση ή ακόμη και πιο ισχυρή αντίδραση.

Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να παραμείνετε θετικοί και να μεταμορφώσετε όσα επιθυμείτε, αντί να αφήσετε τη διέλευση απλώς να σας επηρεάσει.

Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ καλύτερη έως τις 28 Σεπτεμβρίου

Κριός,

Παρθένος,

Ιχθύες

Κριός

Αυτή την εβδομάδα, εξακολουθείτε να βιώνετε τις επιπτώσεις της εποχής των εκλείψεων, Κριοί. Ίσως να έχετε αντιμετωπίσει πρόσφατα ένα πρόβλημα υγείας, κάποιο ζήτημα στη δουλειά ή να έχετε εγκλωβιστεί μέσα στις σκέψεις σας. Με την έκλειψη της Κυριακής και την αντίθεση της Σελήνης με τον Κρόνο, μπορεί να νιώθετε σαν να έχετε ρίξει ρυθμούς. Ίσως να έχετε νιώσει εξάντληση ή να αντιμετωπίζετε ζητήματα στο υποσυνείδητό σας που σας κρατούν πίσω από το να φτάσετε στο 100% των δυνατοτήτων σας. Μην ανησυχείτε, Κριοί, η επίδραση είναι μόνο προσωρινή, καθώς ο Κρόνος είναι ο πλανήτης των καθυστερήσεων.

Τώρα είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω οποιαδήποτε αρνητική σκέψη που σας κρατά πίσω χωρίς να το καταλαβαίνετε. Ίσως θελήσετε να μιλήσετε με έμπιστους φίλους ή ακόμη και να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια αν το πρόβλημα είναι έντονο και δεν μπορείτε να το λύσετε μόνοι σας.

Σκεφτείτε να κάνετε μια σύντομη παύση ή να επανεξετάσετε την πραγματικότητα όσον αφορά αυτά που προσπαθείτε να πετύχετε και αν είναι πραγματικά βιώσιμα. Ίσως απλά να είναι η στιγμή να ξεκουραστείτε περισσότερο, να ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμά σας και να βρείτε έναν τρόπο να χαλαρώσετε λίγο και να αφήσετε αυτήν την ενέργεια να περάσει.

Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τόσο τις ικανότητές σας όσο και την γενική σας ευημερία. Αν κάτι είναι υπερβολικό, ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή. Ήταν δύσκολες δύο εβδομάδες και η φροντίδα του εαυτού σας είναι απαραίτητη.

Παρθένος

Κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης στο ζώδιό σας, είναι πιθανό να αντιμετωπίσατε κάποιο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά ίσως δεν ξέρετε πώς να προχωρήσετε. Ζητήματα ορίων ή αμοιβαιότητας θα είναι πολύ έντονα αυτή την εβδομάδα. Αν αισθάνεστε ότι μια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, τώρα είναι η στιγμή να την αφήσετε πίσω. Αν και δεν θα είναι εύκολο, η ζωή σας θα είναι καλύτερη μακροπρόθεσμα. Αν αποφασίσετε ότι η σχέση αξίζει να συνεχιστεί και ότι αυτή είναι μόνο μια προσωρινή καθυστέρηση, δουλέψτε πάνω στην εξομάλυνση των διαφορών μέσω ανοιχτής επικοινωνίας και ανταλλαγής ελπίδων και ιδεών.

Μην εστιάζετε στην τελειότητα, αλλά στην λειτουργικότητα. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι απαραίτητη. Θυμηθείτε ότι αυτό που μένει ανείπωτο συχνά δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Αυτή την εβδομάδα, αφήστε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί και αγκαλιάστε την αλλαγή.

Η διακριτικότητα είναι η δια βίου υπερδύναμη σας, οπότε εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και τις αποφάσεις που παίρνετε αυτή την περίοδο. Αν νιώσετε την ανάγκη να το συζητήσετε με έμπιστους συμβούλους, κάντε το. Η φροντίδα του εαυτού σας μπορεί επίσης να έχει μεγάλη αξία αυτή την εβδομάδα.

Ιχθύες

Η έκλειψη στην Παρθένο επηρέασε όλες τις σχέσεις σας, καθώς και ανθρώπους που ξέρετε ότι δεν έχουν καλές προθέσεις απέναντί σας. Μπορεί να αντιμετωπίσατε άδικες συμπεριφορές, προδοσία ή ακόμη και το τέλος μιας σχέσης ή συνεργασίας στο χειρότερο σενάριο. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, ακόμα και στη δουλειά. Είναι μια καλή στιγμή να επανεξετάσεις τις σχέσεις σας και να καθαρίσετε τόσο τη ζωή σας όσο και τον ψυχικό σας χώρο.

Αν η κατάσταση αφορά τη δουλειά, έχετε πλανητική βοήθεια με το τρίγωνο του Πλούτωνα με τον Ουρανό, το οποίο θα σας βοηθήσει να βρείτε νέες λύσεις στο ζήτημα που σας απασχολεί.

Η Αφροδίτη έχει εισέλθει στο ζώδιό σας, οπότε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να φανείτε θετικοί στους άλλους. Αν πρόκειται για προσωπική σχέση, είναι πιθανό ότι τα προβλήματα υπήρχαν για κάποιο διάστημα και δεν προέκυψαν ξαφνικά. Στην πραγματικότητα, αυτό το άτομο πιθανότατα σας κρατάει πίσω εδώ και πολύ καιρό.

Μην αφήσετε το φόβο της μοναξιάς να σας εμποδίσει να κάνετε αυτό που πρέπει για να ζήσετε μια υγιή και θετική ζωή. Η φροντίδα του εαυτού σας θα είναι απαραίτητη αυτή την εβδομάδα, μαζί με ξεκούραση.

Μπορεί να θέλετε να μιλήσετε με εμπιστοσύνη σε φίλους ή οικογένεια αν έχετε δυσκολία να κατανοήσετε ό,τι έχει συμβεί. Γράψτε τα υπέρ και τα κατά της σχέσης, και πιθανότατα θα παρατηρήσετε ότι τα υπέρ είναι λιγότερα. Ρωτήστε τον εαυτό σας την ερώτηση, “Είναι η ζωή μου πραγματικά καλύτερη με αυτό το άτομο στη ζωή μου;” και θα έχετε την απάντηση.

Μην ανησυχείτε, όμως, καθώς η παρουσία του Δία δείχνει ότι αν μια προσωπική σχέση έχει τελειώσει, σύντομα θα συναντήσετε κάποιον που σας ταιριάζει καλύτερα.