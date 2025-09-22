Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Δεν περιέχεται σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων στην εξώδικη δήλωση-καταγγελία που επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από γονείς θυμάτων στην υπόθεση των Τεμπών, αναφέρει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς δύο εκ των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι, είχαν αποστείλει εξώδικη καταγγελία και στην ηγεσία του Άρειου Πάγου ζητώντας να δοθεί άδεια για εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα των παιδιών τους αλλά και η πραγματική αιτία θανάτου τους.

Η ανακοίνωση

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος»  διαδίκων (γονέων θυμάτων, που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή, Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό  στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο,  εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας

15:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

