Ιταλία: Γενική απεργία και μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη τη χώρα – Η κυβέρνηση Μελόνι υπό πίεση για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Γενική απεργία και μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη τη χώρα – Η κυβέρνηση Μελόνι υπό πίεση για τη Γάζα
Φωτογραφία: Reuters

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν σήμερα Δευτέρα τους δρόμους δεκάδων ιταλικών πόλεων, συμμετέχοντας σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, αιτούμενοι τον τερματισμό της στρατιωτικής συνεργασίας της Ιταλίας με το Ισραήλ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 81 ιταλικές πόλεις και κωμοπόλεις υπό το σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα».

Παρέλυσε η χώρα

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, μετά το κάλεσμα συνδικάτων για γενική απεργία υπέρ της Παλαιστίνης. Στη Γένοβα, λιμενεργάτες απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Παράλληλα αρκετά σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά, έπειτα από την απεργία που προκήρυξαν συνδικάτα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στη Γένοβα, στα βορειοδυτικά της Ιταλίας, διαδηλωτές ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια πρωινών συγκεντρώσεων γύρω από το λιμάνι. Λίγο νοτιότερα, στην Τοσκάνη και την πόλη του Λιβόρνο, η είσοδος του λιμανιού αποκλείστηκε από εργαζομένους.

Φωτογραφία: Reuters

Οι Ιταλοί λιμενεργάτες δηλώνουν πως στόχος τους είναι να αποτρέψουν τη χρήση της Ιταλίας ως κόμβου μεταφοράς όπλων και εφοδίων προς το Ισραήλ, που διεξάγει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Η απεργία οργανώθηκε μετά την απόφαση λιμενεργατών στη Γένοβα να στηρίξουν τη διεθνή πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla, στην οποία συμμετέχει και η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απειλώντας να εμποδίσουν την έξοδο εμπορικών πλοίων με προορισμό το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, λιμενεργάτες στη Ραβέννα αρνήθηκαν την είσοδο σε φορτηγά που, όπως αναφέρθηκε, μετέφεραν όπλα προς το Ισραήλ.

«Ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μας δίνει ακόμη ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης», είπε ένας διαδηλωτής στη Γένοβα. «Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας κομμάτι», πρόσθεσε.


Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρώμη υπέστησαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της απεργίας, ωστόσο το μετρό λειτούργησε κανονικά. Οι περισσότερες γραμμές μετρό στο Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, παρέμειναν σε λειτουργία, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες δεν επηρεάστηκαν.

Στη Φλωρεντία, διαδηλωτές απέκλεισαν πρόσβαση σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Στη Βενετία, διαδηλωτές πορεύτηκαν προς το λιμάνι με πανό που έγραφαν «Η Γάζα καίγεται, θα τα μπλοκάρουμε όλα».

Πίεση στη Μελόνι

Η δεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές του Ισραήλ στην Ευρώπη, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί τριγμοί στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υποβάθμισε την επίδραση των σημερινών κινητοποιήσεων, λέγοντας ότι οργανώθηκαν από μια ακροαριστερή συνδικαλιστική ομάδα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Μελόνι δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, έπειτα από την αντίστοιχη απόφαση της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Πορτογαλίας, υπό το βάρος της διεθνούς καταδίκης για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι η Ρώμη θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μόνο όταν οι συνθήκες το καταστήσουν «πρακτικά εφικτό», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνησή της είναι από τις πιο ένθερμες φιλοϊσραηλινές φωνές στην ΕΕ.

Ο βουλευτής των «Αδελφών της Ιταλίας», Τζοβάνι Ντοντσέλι, δήλωσε στο πρακτορείο ITALPress: «Πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, ακόμη κι αν είναι αναγκαίο και χρήσιμο, αλλά πρέπει να γίνει σε μια διαδικασία όπου τα αραβικά κράτη θα αναγνωρίσουν επίσης το κράτος του Ισραήλ».

Με πληροφορίες από: Politico, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Απώλεια βάρους: Επιστήμονες δημιούργησαν πρωτοποριακές βρώσιμες χάνδρες που «καίνε το λίπος» από φύκι και πράσινο τσάι

Όσπρια: Με υψηλές… ταχύτητες “τρέχει” η τιμή τους – Πόσο αυξάνεται από το χωράφι στο ράφι

Πρόγραμμα για επιδοτούμενη μετεγκατάσταση νοικοκυριών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί και πέρα από τον Έβρο – Τι είπε ...

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου

Όλες οι ανακοινώσεις από το Made on YouTube 2025: Studio, YouTube Live, Shorts, AI εργαλεία και νέες δυνατότητες monetizati...
περισσότερα
14:56 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τουσκ: Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της

Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και σ...
10:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Τερματίζει τους επιπρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα από τις ΗΠΑ

Η Τουρκία θα άρει τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές ...
08:16 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του άνδρα μου» – «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ», είπε ο Τραμπ

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες βρέθηκαν στο Στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, τη...
03:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Τραμπ»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος