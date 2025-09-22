Ιταλία: Γενική απεργία και μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη τη χώρα – Η κυβέρνηση Μελόνι υπό πίεση για τη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν σήμερα Δευτέρα τους δρόμους δεκάδων ιταλικών πόλεων, συμμετέχοντας σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, αιτούμενοι τον τερματισμό της στρατιωτικής συνεργασίας της Ιταλίας με το Ισραήλ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 81 ιταλικές πόλεις και κωμοπόλεις υπό το σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα».

Παρέλυσε η χώρα

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, μετά το κάλεσμα συνδικάτων για γενική απεργία υπέρ της Παλαιστίνης. Στη Γένοβα, λιμενεργάτες απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Παράλληλα αρκετά σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά, έπειτα από την απεργία που προκήρυξαν συνδικάτα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στη Γένοβα, στα βορειοδυτικά της Ιταλίας, διαδηλωτές ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια πρωινών συγκεντρώσεων γύρω από το λιμάνι. Λίγο νοτιότερα, στην Τοσκάνη και την πόλη του Λιβόρνο, η είσοδος του λιμανιού αποκλείστηκε από εργαζομένους.

Οι Ιταλοί λιμενεργάτες δηλώνουν πως στόχος τους είναι να αποτρέψουν τη χρήση της Ιταλίας ως κόμβου μεταφοράς όπλων και εφοδίων προς το Ισραήλ, που διεξάγει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Η απεργία οργανώθηκε μετά την απόφαση λιμενεργατών στη Γένοβα να στηρίξουν τη διεθνή πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla, στην οποία συμμετέχει και η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απειλώντας να εμποδίσουν την έξοδο εμπορικών πλοίων με προορισμό το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, λιμενεργάτες στη Ραβέννα αρνήθηκαν την είσοδο σε φορτηγά που, όπως αναφέρθηκε, μετέφεραν όπλα προς το Ισραήλ.

«Ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μας δίνει ακόμη ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης», είπε ένας διαδηλωτής στη Γένοβα. «Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας κομμάτι», πρόσθεσε.

🇮🇹 BREAKING: Italy Sees Massive General Strike in Solidarity With Gaza Italy is seeing a powerful 24-hour general strike today, Sept. 22, as millions of workers across transport, education, logistics, and other sectors are expected to join protests for Gaza. The strike has been… https://t.co/8hx8HHgGfM pic.twitter.com/6u8zoeXAsA — Drop Site (@DropSiteNews) September 22, 2025



Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρώμη υπέστησαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της απεργίας, ωστόσο το μετρό λειτούργησε κανονικά. Οι περισσότερες γραμμές μετρό στο Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, παρέμειναν σε λειτουργία, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες δεν επηρεάστηκαν.

Στη Φλωρεντία, διαδηλωτές απέκλεισαν πρόσβαση σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Στη Βενετία, διαδηλωτές πορεύτηκαν προς το λιμάνι με πανό που έγραφαν «Η Γάζα καίγεται, θα τα μπλοκάρουμε όλα».

Πίεση στη Μελόνι

Η δεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές του Ισραήλ στην Ευρώπη, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί τριγμοί στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υποβάθμισε την επίδραση των σημερινών κινητοποιήσεων, λέγοντας ότι οργανώθηκαν από μια ακροαριστερή συνδικαλιστική ομάδα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Μελόνι δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, έπειτα από την αντίστοιχη απόφαση της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Πορτογαλίας, υπό το βάρος της διεθνούς καταδίκης για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι η Ρώμη θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μόνο όταν οι συνθήκες το καταστήσουν «πρακτικά εφικτό», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνησή της είναι από τις πιο ένθερμες φιλοϊσραηλινές φωνές στην ΕΕ.

Ο βουλευτής των «Αδελφών της Ιταλίας», Τζοβάνι Ντοντσέλι, δήλωσε στο πρακτορείο ITALPress: «Πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, ακόμη κι αν είναι αναγκαίο και χρήσιμο, αλλά πρέπει να γίνει σε μια διαδικασία όπου τα αραβικά κράτη θα αναγνωρίσουν επίσης το κράτος του Ισραήλ».

Με πληροφορίες από: Politico, Reuters