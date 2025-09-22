Νετανιάχου: Συνεχίζουμε στη Γάζα μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου 

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να μάχεται στη Γάζα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες στην περιοχή, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μήνυμα του για την εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον μας στην υπέροχη γη μας. Και με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξουμε επίσης το δρόμο για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα σημείωσε ότι το Ισραήλ απομάκρυνε στην διάρκεια του προηγούμενου έτους την υπαρξιακή απειλή που προερχόταν από το Ιράν. «Χτυπήσαμε σκληρά τον ιρανικό άξονα. Το κάναμε στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υεμένη και στο ίδιο το Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Και συνέχισε: «Οι δυνάμεις μας επιχειρούν τώρα με μεγάλη ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας για να νικήσουν αποφασιστικά τη Χαμάς και να φέρουν όλους τους ομήρους μας πίσω».

Επιπλέον ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να δίνει ώθηση στην οικονομία και την ασφάλειά μας – μέσω της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, της τεχνητής νοημοσύνης, των αμυντικών μας βιομηχανιών και των εξελίξεων που είναι απαράμιλλες στον κόσμο και ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας».

