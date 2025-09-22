Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Εξεταστική Επιτροπή ερευνώνται θεσμικά κενά – Δεν είχα καμία επικοινωνία με τον οποιονδήποτε

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μάκης Βορίδης

«Η Εξεταστική διερευνά θεσμικά κενά και όχι ποινικές ευθύνες» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επανέλαβε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Κατά τη συνέντευξή του ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία προσωπική επικοινωνία μου με οποιονδήποτε, ούτε μεμπτή, ούτε μη μεμπτή. Μηδέν επικοινωνία».

Σε ερώτηση για τον Ανδρέα Στρατάκη, τον επονομαζόμενο «Χασάπη», ο κ. Βορίδης απάντησε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Ο Ανδρέας Στρατάκης ήταν άμισθος σύμβουλος και είναι ένας άνθρωπος με πολύ μακρά θητεία στο Συνεταιριστικό Κίνημα της Κρήτης. Φαίνεται να λέει ο έτερος, ο Ξυλούρης, “να πάμε στον Βορίδη για να κάνει κακό στην εισαγγελέα”… Σας ρωτώ: έχει γίνει κάποιο κακό στην εισαγγελέα; Ούτε ήρθε κανείς σε εμένα».

Δείτε το βίντεο του OPEN:

14:36 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Με το βλέμμα καρφωμένο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα το επιτελείο του Αλ...
14:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος για Πάνο Ρούτσι: Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε την ζωή του στ...
14:00 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν σε… νευρική κρίση μετά τη Chevron – Διαδοχικές προκλήσεις της Άγκυρας

Των Παναγή Γαλιατσάτου, Ευάγγελου Αρεταίου – ΠΗΓΗ: Realnews Σε νευρική …κρίση βρίσκεται ...
13:35 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Zωή Κωνσταντοπούλου στη Realnews: «Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο»

«Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια», ...
