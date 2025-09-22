Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Εξεταστική Επιτροπή ερευνώνται θεσμικά κενά – Δεν είχα καμία επικοινωνία με τον οποιονδήποτε

«Η Εξεταστική διερευνά θεσμικά κενά και όχι ποινικές ευθύνες» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επανέλαβε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Κατά τη συνέντευξή του ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία προσωπική επικοινωνία μου με οποιονδήποτε, ούτε μεμπτή, ούτε μη μεμπτή. Μηδέν επικοινωνία».

Σε ερώτηση για τον Ανδρέα Στρατάκη, τον επονομαζόμενο «Χασάπη», ο κ. Βορίδης απάντησε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Ο Ανδρέας Στρατάκης ήταν άμισθος σύμβουλος και είναι ένας άνθρωπος με πολύ μακρά θητεία στο Συνεταιριστικό Κίνημα της Κρήτης. Φαίνεται να λέει ο έτερος, ο Ξυλούρης, “να πάμε στον Βορίδη για να κάνει κακό στην εισαγγελέα”… Σας ρωτώ: έχει γίνει κάποιο κακό στην εισαγγελέα; Ούτε ήρθε κανείς σε εμένα».

