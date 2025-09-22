Βοιωτία: «Ήταν ιδιόρρυθμος χαρακτήρας, όποιος της έλεγε καλημέρα του έκανε μήνυση» λέει γείτονας της 62χρονης

Πάνω από 2 χρόνια είχαν να δουν την ηλικιωμένη, όπως λέει γείτονας της 62χρονης που συνελήφθη γιατί έθαψε την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, για να παίρνει την σύνταξή της και επίδομα.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας και την έρευνα των αστυνομικών στο χωριό όπου διαμένει η 62χρονη. Μάλιστα, η κατηγορούμενη επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως μητέρα της. Στη συνέχεια, όμως, ομολόγησε την πράξη της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το μέρος, όπου είχε θάψει την άτυχη γυναίκα. Στο σημείο εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός, ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Τι λέει γείτονας της 62χρονης

Ένας γείτονας της 62χρονης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και τόνισε ότι η κατηγορούμενη έχει ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, ενώ έκανε μηνύσεις σε όποιον της έλεγε καλημέρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Το χωριό δεν ήξερε τίποτα. Μας έλεγε ότι την είχε στείλει σε δομή, άγνοια είχαμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Της είχαμε ζητήσει να πάμε να την δούμε και μας είπε ότι δεν θέλει επισκέψεις γιατί έχει ψυχολογικά. Ήταν ιδιόρρυθμος χαρακτήρας και όποιος της έλεγε καλημέρα, του έκανε μήνυση», λέει αρχικά.

«Ήταν επιθετική με όλον τον κόσμο, όποιος της μίλαγε. Είχε κάνει σε πάρα πολύ κόσμο μηνύσεις, είχε στείλει εξώδικα. Όποιος της έλεγε καλημέρα, του απαντούσε με μήνυση. Έτσι ήταν ο χαρακτήρας της. Ίσως επειδή ήθελε να απομονωθεί να μην έχει δοσοληψίες με κανέναν», συνέχισε ο γείτονας της 62χρονης.

Όπως λέει είχαν πάνω από 2 χρόνια να δουν την μητέρα της 62χρονης, που είχε κάνει το σπίτι της «φρούριο».

«Η γιατρός επειδή η μητέρα της ήταν υπερήλικη προσπάθησε μια φορά να πάει να τη δει, να την κουράρει και δεν δέχτηκε να μπει μέσα. Λέει “την έχω σε δομή, είναι πολύ καλά”, της είπε. “Χαίρεται”», κατέληξε ο μάρτυρας.