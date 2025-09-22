Επαναπατρίστηκαν 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού: Ανάμεσά τους ειδώλια, αγγεία και σκεύη – ΦΩΤΟ

Ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, σε συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε σε οικειοθελή παράδοση 86 ελληνικών αρχαιοτήτων, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟ.

Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική Περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής Περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, κεραμική της Μυκηναϊκής Περιόδου, χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών Χρόνων.

Επίσης, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα), χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στον φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.

13:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

12:56 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

12:41 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

11:41 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

