Στάθης Μαντζώρος: Ο ηθοποιός άνοιξε τα μάτια του – Τι είπε ο πατέρας του

Ο Στάθης Μαντζώρος το τελευταίο διάστημα δίνει μια μεγάλη μάχη για την υγεία του. Νοσηλεύεται από τον Ιούνιο έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα ώστε να βγει νικητής.

Ο Γιάννης Μαντζώρος, πατέρας του ηθοποιού, μίλησε αποκλειστικά στην Super Κατερίνα για την πορεία της υγείας του γιου του και αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός άνοιξε τα μάτια του.

«Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι σοβαρή. Είμαι αισιόδοξος, είναι θαύμα που ζει. Ο Στάθης έχει ξυπνήσει, ακούει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει» περιέγραψε ο πατέρας του.