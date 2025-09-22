Τροχαίο ατύχημα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Enikos Newsroom

πολιτική

Τροχαίο ατύχημα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τροχαίο ατύχημα κοντά στο Λαύριο είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου και ενώ η πολιτικός οδηγούσε μόνη της το βουλευτικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός δρόμου και προς στιγμήν να ντεραπάρει σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ευτυχώς βγήκε από το αυτοκίνητο με μικρές αμυχές και κάλεσε βοήθεια με το κινητό της τηλέφωνο.

Στο σημείο έσπευσε το πλήρωμα περιπολικού της Αστυνομίας, το οποίο παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία όμως, δεν έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο νοσοκομείο με κάποιο ασθενοφόρο καθώς δεν είχε τραυματιστεί.

Είναι άγνωστο εάν το τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή κατά τη διάρκεια της διαδρομής αντιμετώπισε κάποιο εμπόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αυτό να βγει από τον δρόμο και να ντεραπάρει.

