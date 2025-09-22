Τον χώρισε επειδή δεν έβαλε το όνομά της στον τίτλο ιδιοκτησίας του σπιτιού του – «Δεν ήμουν έτοιμος να πάρω αυτό το ρίσκο»

H αγορά ενός σπιτιού είναι μια σπουδαία απόφαση – κανείς δεν την λαμβάνει ελαφρά τη καρδία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ένας άνδρας 29 ετών, δεν δέχτηκε να βάλει στους τίτλους της ιδιοκτησίας του νέου του σπιτιού, το όνομα της κοπέλας του.

Η σύντροφός του, δεν συμβάλλει οικονομικά. Αυτός ήταν και ο λόγος του χωρισμού τους.

Τους τελευταίους πέντε μήνες, μένουν μαζί και, σ’ αυτό το διάστημα, εκείνος είναι που έχει αναλάβει όλα τα έξοδα – ενοίκιο, σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς. “Το έκανα επειδή εκείνη ξεκίνησε μια νέα δουλειά, με χαμηλότερη αμοιβή και παράλληλα κάλυπτε και τα ενοίκια των τελευταίων μηνών του σπιτιού όπου έμενε”, αναφέρει ο άνδρας.

“Είπα λοιπόν ότι, είμαι πρόθυμος να τ’ αναλάβω εγώ μέχρι να βρει μια πιο σταθερή δουλειά”. Παρά την οικονομική της αστάθεια, το ζευγάρι άρχισε να ψάχνει για σπίτι, πριν από τέσσερις μήνες περίπου.

Η μητέρα του τον ενθάρρυνε πάντα ν’ αγοράσει και εκείνος δεν το πολυσκέφτηκε, μιας και ένιωθε ασφάλεια για το μέλλον του – και για το μέλλον της σχέσης του. Αρχικά, είχε συμφωνήσει να βάλει και το όνομα της κοπέλας στον τίτλο ιδιοκτησίας του σπιτιού που θ’ αγόραζαν. Ωστόσο, το ενυπόθηκο δάνειο θα βάρυνε μόνο εκείνον και η μητέρα του, του έδινε ένα σημαντικό ποσό για το εξοφλεί.

Όλα ήταν ρόδινα, μέχρι πριν από έναν μήνα, όταν δηλαδή η οικονομική κατάσταση της μητέρας του, πήρε την κατιούσα. Παράλληλα, ήρθε και αυτός σε οικονομική δυσχέρεια, λόγω των εξόδων που είχε αναλάβει μόνος του.

“Συνειδητοποίησα ότι, από τη στιγμή που έχω αναλάβει τα πάντα, δεν θα ήταν δίκαιο να είναι και το όνομά της στον τίτλο ιδιοκτησίας”, εξηγεί. “Η πίεση του χρόνου, επιδείνωσε το άγχος μου”.

Αυτό το χρονικό διάστημα ωστόσο, του έδωσε τον χρόνο να σκεφτεί. Αναθεώρησε και αποφάσισε πως δεν θα υπάρχει το όνομά της στον τίτλο της ιδιοκτησίας. Της πρότεινε ωστόσο, δυο λύσεις: Ή να νοικιάσουν βραχυπρόθεσμα και ν’ αγοράσουν το σπίτι – στο δικό του όνομα, και το δικό της όνομα να μπει αφού παντρευτούν.

Ή, να μην αγοράσουν καθόλου το σπίτι και να συνεχίσουν να μένουν σε νοικιασμένο σπίτι. Ο ίδιος προτιμούσε τη δεύτερη επιλογή. Η κοπέλα, από την άλλη, πληγώθηκε και με τις δύο προτάσεις. Θεωρούσε πως, είχε προσπαθήσει πολύ να μπει στη ζωή του και έβλεπε την αγορά του σπιτιού, ως το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τη δημιουργία οικογένειας.

Πράγματι, ήταν στο πλευρό του στη διάρκεια των δυσκολιών που είχε με το σπίτι, τις φθορές και τις επισκευές της τελευταίας στιγμής.

“Με χώρισε και δεν θέλει να προχωρήσουμε”

Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίον τον χώρισε, χωρίς να επιλέξει τίποτε από τα δύο. Εξακολουθεί να μένει μαζί του, μέχρι τα τέλη του μήνα. Εκείνος σταμάτησε να ψάχνει σπίτι, αφού δεν θέλει να προχωρήσει χωρίς εκείνη.

Οι καυγάδες τους, έκαναν την κοπέλα να δει τα πραγματικά συναισθήματα της οικογένειάς του για εκείνη, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Του είπε πως, αν της είχε μιλήσει για την οικονομική κατάσταση της μητέρας του, θα έδειχνε κατανόηση.

Ακόμη, δέχτηκε να αναλάβει μερίδιο της δόσης του δανείου – αλλά εκείνος δεν θέλησε. “Δεν το σκέφτηκα ποτέ μου στα σοβαρά. Καταλαβαίνω ότι ήταν και δικό μου λάθος. Μου είπε πως, αν της είχα εξηγήσει την κατάσταση με την μητέρα μου, θα με καταλάβαινε και να βοηθούσε περισσότερο”, εξήγησε.

Από τη δική του πλευρά, δεν ήθελε να κρύψει τίποτα και σκέφτηκε ότι, θα μπορούσε να της δώσει τις δύο επιλογές. Την ίδια στιγμή, παραδέχεται πως φοβήθηκε μην διαταράξει την οικονομική τους ισορροπία από τόσο νωρίς.

“Όταν άλλαξε η οικονομική κατάσταση της μητέρας μου, κατάλαβα ότι οφείλω να την προστατεύω. Αναγνωρίζω ότι, υπάρχουν πολλές ευθύνες με την αγορά ενός σπιτιού. Δεν ήθελα να αναλάβω το ρίσκο και να πάρω ένα σπίτι με συνιδιοκτήτρια την κοπέλα μου”, εξηγεί.

Ωστόσο, η κοπέλα του έχει πληγωθεί και νιώθει πως, απομακρύνεται από τη σχέση, λίγο προτού κάνουν το “επόμενο βήμα”. Λίγο πριν τον χωρισμό, εκείνος αναρωτιέται αν πράγματι, έκανε λάθος ή αν η κοπέλα ήταν εκείνη που έπρεπε να τον καταλάβει.