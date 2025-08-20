Χώρισε τον σύντροφό της επειδή κάλεσε όλη του την οικογένεια στο πάρτι των γενεθλίων της – «Δεν σεβάστηκε ότι δεν το ήθελα»

Μερικά ζευγάρια, πράγματι είναι παράδειγμα του ρητού που λέει ότι “τα ετερώνυμα έλκονται”. Όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις όμως, οι διαφορές μπορεί να είναι πιο περίπλοκες.

Δηλαδή, ενώ ο ένας σύντροφος μπορεί να έχει ανάγκη τη στενή σχέση με την οικογένεια, ο άλλος μπορεί να νιώθει ότι πνίγεται. Στην περίπτωση μιας γυναίκας, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν το πάρτι για τα 21α γενέθλιά της. Είχε κανονίσει ένα ρομαντικό δείπνο μόνο με τον σύντροφό της- το οποίο κατέληξε… μια γιορτή με όλη την οικογένεια.

Τώρα, η κοπέλα αναρωτιέται αν το πραγματικό πρόβλημα, ήταν η ασυμφωνία των χαρακτήρων τους. Η 21χρονη κοπέλα έκανε σχέση με τον 22χρονο πριν από 18 μήνες. Γενικά, η σχέση τους ήταν πολύ όμορφη. Το μόνο πρόβλημα ωστόσο, ήταν η πολύ στενή σχέση του με την οικογένειά του. Ο φίλος της, είναι αχώριστος από την οικογένειά του.

Ακόμη, λέει τα πάντα στην μητέρα του – κάθε λεπτομέρεια για τη σχέση τους. Εκείνη, από την άλλη, είναι από μια πιο μικρή και εσωστρεφή οικογένεια – δεν μοιράζονται τόσες λεπτομέρειες.

“Του το είχα ξεκαθαρίσει”

Ενώ λοιπόν, είχε πει στον φίλο της ότι έχει ανάγκη να σέβονται τα όριά της, εκείνος ποτέ δεν έδειξε να την καταλαβαίνει.

“Την περασμένη εβδομάδα, για τα 21α γενέθλιά μου, περίμενα με ανυπομονησία να γιορτάσω. Είχα κανονίσει ένα ρομαντικό δείπνο σε ιταλικό εστιατόριο. Ήθελα πολύ να είμαστε οι δυο μας”.

“Έκανα μόνη μου την κράτηση. Του είπα ξεκάθαρα ότι δεν θέλω εκπλήξεις, ούτε οικογένεια. Θέλω να είμαστε οι δυο μας. Εκείνος, μου υποσχέθηκε πως το σεβαστεί. Μου είπε ακόμη αστειευόμενος ότι θα είναι η ομορφότερη βραδιά που θα ζήσω”.

“Πήγα ντυμένη και περιποιημένη στο εστιατόριο, είχα υπέροχη διάθεση και, με το που μπήκα, είδα τον φίλο μου να κάθεται με τους γονείς του, τις δύο αδελφές του, τη γιαγιά του, ακόμη και τη θεία και τον θείο του, στρυμωγμένους σε ένα τεράστιο τραπέζι με μπαλόνια και μια τούρτα”.

Είχε αλλάξει την κράτησή της για να χωρέσει ολόκληρη η οικογένειά του, εκείνη δεν είχε ιδέα. Με το πού μπήκε μέσα, η μαμά του αναφώνησε “Έκπληξη!” και πήγε να την αγκαλιάσει.

Έμεινε με το στόμα ανοιχτό και ένιωσε πως της επιτίθενται – όχι ότι της κάνουν έκπληξη.

Προσπάθησε όσο μπορούσε να μείνει ήρεμη – όμως μέσα της έβραζε, με τόσο κόσμο γύρω της. Ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τον φίλο της – ο οποίος κάλεσε όλη του την οικογένεια.

Στα μέσα του δείπνου, όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο, έστειλε ένα μήνυμα στον σύντροφό της, όπου του έλεγε πως πάλι δεν σεβάστηκε τα όριά της.

“Δεν ξέρω αν υπερβάλλω”

Εκείνος, της απάντησε ότι δεν έγινε και τίποτα, πως η οικογένειά του τη λατρεύει και πως πρέπει να δείξει έστω λίγη ευγνωμοσύνη. “Αυτό με θύμωσε ακόμη περισσότερο. Μετά το φαγητό, αφού έφυγαν όλοι, μαλώσαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Με είπε αχάριστη και πως τον έφερα σε δύσκολη θέση επειδή δεν έδειξα ενθουσιασμό”.

“Η μητέρα του αργότερα, μου έστειλε ένα μήνυμα όπου μου έλεγε πως την πλήγωσα γιατί ήμουν απόμακρη, και ότι το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι η οικογένεια. Την επόμενη μέρα, τον χώρισα. Του είπα ότι δεν μπορώ να είμαι με κάποιον που δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες μου και ανακατεύει σε όλα την οικογένειά του”.

“Τώρα, έχει σπάσει τα τηλέφωνα, μου λέει ότι αντέδρασα υπερβολικά και πως το μόνο που έκανε, ήταν μια ευγενική χειρονομία. Η αδελφή του έκανε μια ανάρτηση στα social media – χωρίς να με κάνει tag, αλλά εγώ την είδα – που με έλεγε drama queen επειδή χάλασα το κλίμα”.

Ακόμη και μερικοί φίλοι της πιστεύουν ότι ήταν κακιά και πως, η έκπληξη που της ετοίμασε ο φίλος της, ήταν πολύ όμορφη.

Εκείνη πάλι, πιστεύει ότι η έκπληξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αλλά είναι περίεργη να μάθει αν πράγματι το παρατράβηξε που χώρισε τον φίλο της μετά το πάρτι των γενεθλίων της.