Συνταγή για muffins με γεύση daiquiri φράουλα

Οι ζουμερές και γευστικές φράουλες είναι οι πρωταγωνίστριες μέσα στα muffins που έχουν όλη τη γεύση του daiquiri. Αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Το μίγμα είναι πλούσιο αλλά τρυφερό, χάρη στο μπέικιν πάουντερ, ενώ τα μούρα του καλοκαιριού συνδυάζονται υπέροχα με τις νότες του λάιμ.

Το ρούμι, προσθέτει μια ευχάριστη πίκρα στην τραγανή επίστρωση δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα – ιδανικό για καλοκαιρινό επιδόρπιο.

Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 1 ώρα και 5 λεπτά

Μερίδες: 12

Αντί για ρούμι;

Αν δεν θέλετε αλκοόλ, μπορείτε να αντικαταστήσετε το ρούμι με χυμό μύλου, ανανά, ή πορτοκαλιού, ή και με γάλα καρύδας, το οποίο θα δώσει τροπικές νότες στα muffins.

Το γλάσο θα πρέπει να είναι ρευστό αλλά σχετικά πηχτό, αφού θα λιώσει και θ’ απλωθεί όταν θα έρθει σε επαφή με το ζεστό muffin. Μπορείτε να το ρίξετε χρησιμοποιώντας αυγοδάρτη ή με σακούλα ζαχαροπλαστικής. Ψήστε τα σε θερμοκρασία 220°C μέχρι να φουσκώσουν.

Στη συνέχεια, αφού πάρουν το χαρακτηριστικό τους στρογγυλό σχήμα, κατεβάστε τη θερμοκρασία στους 190°C, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα, μέσα και έξω.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τα muffins σε αεροστεγή συσκευασία, στο ψυγείο μέχρι τέσσερις μέρες. Πριν τα σερβίρετε, αφήστε να προσαρμοστούν σε θερμοκρασία δωματίου.

Η συνταγή, είναι της Tricia Manzanero Stuedeman

Συστατικά

1 3/4 κούπες κομμένες φρέσκες φράουλες σε κύβους

3 1/2 κουταλιές της σούπας ελαφρύ ρούμι

3/4 κούπας και 2 κουταλιές του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη

12 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, μαλακό

1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λάιμ και 1 1/2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό (από 2 λάιμ) και επιπλέον αν χρειαστεί

2 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

1 3/4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 1/2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλιά της σούπας ψιλό αλάτι

1 πακέτο παγωμένες και αποξηραμένες φράουλες, πατημένες σε μικρά κομμάτια (περίπου 1/3 της κούπας)

1 1/2 κούπες ζάχαρη άχνη

Ξύσμα λάιμ και φέτες λάιμ

Εκτέλεση