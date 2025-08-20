Συνταγή για muffins με γεύση daiquiri φράουλα

Οι ζουμερές και γευστικές φράουλες είναι οι πρωταγωνίστριες μέσα στα muffins που έχουν όλη τη γεύση του daiquiri. Αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Το μίγμα είναι πλούσιο αλλά τρυφερό, χάρη στο μπέικιν πάουντερ, ενώ τα μούρα του καλοκαιριού συνδυάζονται υπέροχα με τις νότες του λάιμ.
Το ρούμι, προσθέτει μια ευχάριστη πίκρα στην τραγανή επίστρωση δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα – ιδανικό για καλοκαιρινό επιδόρπιο.
- Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
- Συνολικός χρόνος: 1 ώρα και 5 λεπτά
- Μερίδες: 12
Αντί για ρούμι;
Αν δεν θέλετε αλκοόλ, μπορείτε να αντικαταστήσετε το ρούμι με χυμό μύλου, ανανά, ή πορτοκαλιού, ή και με γάλα καρύδας, το οποίο θα δώσει τροπικές νότες στα muffins.
Το γλάσο θα πρέπει να είναι ρευστό αλλά σχετικά πηχτό, αφού θα λιώσει και θ’ απλωθεί όταν θα έρθει σε επαφή με το ζεστό muffin. Μπορείτε να το ρίξετε χρησιμοποιώντας αυγοδάρτη ή με σακούλα ζαχαροπλαστικής. Ψήστε τα σε θερμοκρασία 220°C μέχρι να φουσκώσουν.
Στη συνέχεια, αφού πάρουν το χαρακτηριστικό τους στρογγυλό σχήμα, κατεβάστε τη θερμοκρασία στους 190°C, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα, μέσα και έξω.
Αποθήκευση
Αποθηκεύστε τα muffins σε αεροστεγή συσκευασία, στο ψυγείο μέχρι τέσσερις μέρες. Πριν τα σερβίρετε, αφήστε να προσαρμοστούν σε θερμοκρασία δωματίου.
Η συνταγή, είναι της Tricia Manzanero Stuedeman
Συστατικά
- 1 3/4 κούπες κομμένες φρέσκες φράουλες σε κύβους
- 3 1/2 κουταλιές της σούπας ελαφρύ ρούμι
- 3/4 κούπας και 2 κουταλιές του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη
- 12 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, μαλακό
- 1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λάιμ και 1 1/2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό (από 2 λάιμ) και επιπλέον αν χρειαστεί
- 2 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
- 1 3/4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 2 1/2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ
- 1/2 κουταλιά της σούπας ψιλό αλάτι
- 1 πακέτο παγωμένες και αποξηραμένες φράουλες, πατημένες σε μικρά κομμάτια (περίπου 1/3 της κούπας)
- 1 1/2 κούπες ζάχαρη άχνη
- Ξύσμα λάιμ και φέτες λάιμ
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C.
- Στρώστε μια λαδόκολλα για 12 muffins σε ένα ταψί – αν δεν έχετε ταψάκι για muffins.
- Βάλτε στο μπλέντερ τις κομμένες φράουλες (1 1/4 κούπες) και χτυπήστε μέχρι να γίνει ένα λείο μίγμα.
- Χτυπήσετε μαζί με το ρούμι (2 1/2) μέχρι να ομογενοποιηθεί.
- Βάλτε το μίγμα στην άκρη.
- Κρατήστε μια κουταλιά από το μίγμα της φράουλας με το ρούμι για το γλάσο.
- Χτυπήστε την κρυσταλλική ζάχαρη (3/4 κούπα), το βούτυρο (10 κ.σ), και το ξύσμα λάιμ σε ένα μεγάλο μπολ με το ηλεκτρικό μίξερ, μέχρι να γίνει αφράτο, για 3 με 4 λεπτά.
- Προσθέστε τ’ αυγά, ένα τη φορά χτυπώντας, μέχρι να ομογενοποιηθεί πριν ρίξετε το επόμενο, χτυπώντας για περίπου 30 δεύτερα με ένα λεπτό.
- Χτυπήστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τις αποξηραμένες – παγωμένες φράουλες σε ένα μέτριο μπολ.
- Ανακατέψτε το μίγμα του αλευριού και το μίγμα του βουτύρου, αλλάζοντας με το μίγμα της φράουλας με το ρούμι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Διπλώστε τα υπόλοιπα 1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένες φράουλες στο μίγμα, μέχρι να αναμειχθούν καλά (Μην ανακατέψετε υπερβολικά).
- Μοιράστε το μίγμα ομοιόμορφα στα προετοιμασμένα φορμάκια για muffin (περίπου 1/3 φλιτζανιού το καθένα), απλώνοντάς το σε ομοιόμορφη στρώση.
- Ρίξτε ομοιόμορφα τις 2 κουταλιές του γλυκού της κρυσταλλικής ζάχαρης (περίπου 1/2 κ.γ. ανά φορμάκι).
- Ψήστε τα cupcakes για πέντε λεπτά.
- Χαμηλώστε τη θερμοκρασία στους 190°C και συνεχίστε να ψήνετε μέχρι να βγαίνει καθαρό ένα μαχαίρι – 10 με 12 λεπτά.
- Αφήστε να κρυώσουν στη φόρμα για 10 λεπτά.
- Βγάλτε τα muffins από το ταψάκι και αφήστε να κρυώσουν πάνω σε σχάρα.
- Σ’ ένα μέτριο μπολ, βάλτε τις 2 κουταλιές της σούπας βουτύρου και ψήστε στον φούρνο μικροκυμάτων σε δυνατή φωτιά για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Ανακατέψτε με τη ζάχαρη άχνη, το χυμό από λάιμ και μια κουταλιά της σούπας ρούμι, μια κουταλιά της σούπας μίγμα φράουλα – ρούμι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Προσθέστε σταδιακά τον χυμό λάιμ, 1/2 με 1 κουταλιά του γλυκού για όσο χρειάζεται μέχρι να “δέσει” το μίγμα.
- Ρίξτε το γλάσο πάνω από τα muffins.
- Γαρνίρετε με ξύσμα λάιμ και κομμάτια του λάιμ.
- Σερβίρετε όσο είναι ζεστά ή αφήστε να κρυώσουν μέχρι να προσαρμοστούν σε θερμοκρασία δωματίου – για σχεδόν 45 λεπτά.