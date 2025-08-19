Κέικ με λιωμένο παγωτό: Η ιδιαίτερη συνταγή για ένα γευστικό γλυκό

Μια δημιουργική και ιδιαίτερη συνταγή με λιωμένο παγωτό και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του για ένα εύκολο και γευστικό κέικ.

Στο βιβλίο της Pooja Bavishi, “Malai: Frozen Desserts Inspired by South Asian Flavors”, η ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου παγωτού, δοκιμάζει μια δική της εκδοχή της συνταγής. Το αποτέλεσμα, είναι ένα εντυπωσιακό κέικ, αρκετά ελαφρύ και αφράτο, χωρίς να είναι υπερβολικά γλυκό.

Προτείνει τη συνταγή με παγωτό βανίλια που έχει μείνει αρκετό καιρό στην κατάψυξη. Η παγωμένη γεύση και το άρωμα, διαχέεται μέσα στο κέικ και δεν γίνεται αντιληπτή, εξηγεί η ίδια.

Χρόνος ετοιμασίας: 20 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 2 ώρες και 35 λεπτά

Μερίδες: 8

Λάδι καρύδας: Ποιο είναι το επεξεργασμένο και ποιο το παρθένο;

Ενώ το επεξεργασμένο και το ακατέργαστο λάδι καρύδας συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, το επεξεργασμένο λάδι καρύδας υποβάλλεται σε περαιτέρω διεργασίες.

Έτσι, το πρώτο έχει μια πιο ουδέτερη γεύση, και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το πιο επεξεργασμένο λάδι καρύδας, γνωστό και ως παρθένο λάδι καρύδας, έχει πιο έντονη γεύση καρύδας και χαμηλότερη θερμοκρασία καπνού.

Η προσθήκη ψυχρών υλικών θα βοηθήσει ώστε να φουσκώσει όσο πρέπει.

Ανάλογα με τις μετρήσεις του όγκου για τη ζάχαρη άχνη, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε την πυκνότητα προσθέτοντας μικρές δόσεις της κρέμας.

Αποθηκεύστε το κέικ, χωρίς την κρέμα σε αεροστεγή συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι και τέσσερις ημέρες, ή αφήστε το στο ψυγείο, αφού έχει κρυώσει εντελώς τυλίγοντάς το σε μεμβράνη, στη συνέχεια με αλουμινόχαρτο και μπορείτε να το διατηρήσετε στην κατάψυξη μέχρι τρεις μήνες.

Συστατικά

Για το κέικ

Σπρέι ψησίματος

1 1/2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλιά του γλυκού αλάτι κοσέρ

1/4 κούπα κρυσταλλική ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας ακατέργαστο, λιωμένο λάδι καρύδας

1 μεγάλη κούπα λιωμένο παγωτό σε θερμοκρασία δωματίου

Για το γλάσο

1/2 κούπα ζάχαρη άχνη (περίπου 30 γρ).

2 κουταλιές της σούπας πλούσια κρέμα για χτύπημα – ή περισσότερο

1/2 κουταλιά της σούπας τριμμένα μπαχαρικά (κανέλα ή μίγμα διαφόρων μπαχαρικών)

1/4 κουταλιά της σούπας αλάτι κοσέρ

Χτυπημένη κρέμα και ξύσματα σοκολάτας – για τη γαρνιτούρα

Οδηγίες

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C. Αλείψτε μια φόρμα για ψωμί 21.5 x 11.5 εκατοστών με σπρέι μαγειρικής. Ανακατέψτε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι σε ένα μέτριο μπολ. Προσθέστε την κοσκινισμένη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθεί. Με μια σπάτουλα σιλικόνης, διπλώστε το μίγμα του αλευριού στο μίγμα του παγωτού. Ρίξτε το μίγμα στη φόρμα για το ψωμί. Ψήστε το κέικ για περίπου 30 – 35 λεπτά. Ελέγξτε μπήγοντας ένα μαχαίρι – αν βγει καθαρό, είναι έτοιμο. Αφήστε το να κρυώσει σε ξύλινο κόφτη για περίπου 15 λεπτά. Μετά, αφήστε το πάνω σε μια σχάρα και αφήστε να κρυώσει 1.30 – 2 ώρες.

Όσο το κέικ κρυώνει ετοιμάστε το γλάσο