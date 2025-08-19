H Τουρκία στην κορυφή των εισαγωγών της Λιβύης

Η Τουρκία επενδύει στην Λιβύη όχι μόνο στην ενδυνάμωση των στρατηγικών δεσμών των δύο χωρών αλλά και σε μία πολυδιάστατη πολιτική εναγκαλισμού με την οικονομία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας. Οι εισαγωγές τουρκικών προϊόντων στη Λιβύη ξεπέρασαν την Κίνα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία έχει αναδειχθεί ως η κύρια πηγή αγαθών και υπηρεσιών που εισήχθησαν στη Λιβύη μέχρι στιγμής φέτος, ακολουθούμενη από την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ινδία και τη Ρωσία.

Στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης δείχνουν ότι οι τράπεζες χρησιμοποίησαν 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο νόμισμα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 – αύξηση 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με το Libya observer, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν ο μεγαλύτερος προορισμός για δάνεια που εκδόθηκαν από λιβυκές εμπορικές τράπεζες προς τον ιδιωτικό τομέα, αντιπροσωπεύοντας το 29,3% των αιτημάτων. Ακολουθούσαν η Τουρκία (22,1%), η Αίγυπτος (10,8%), η Ελβετία (4,8%) και η Κίνα (4%).

Τα προϊόντα τουρκικής προέλευσης αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των εισαγωγών με 26,4%, με την Κίνα (12,6%), την Αίγυπτο (11,4%), την Ινδία (6,2%) και τη Ρωσία (4,8%) να ακολουθούν.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός κατέλαβαν την κορυφή της λίστας των εισαγωγών με 21,2% των αιτημάτων σε ξένο νόμισμα, ακολουθούμενα από τα φαρμακευτικά προϊόντα με 20,4%.

Η Λιβυκή Εταιρεία Σιδήρου και Χάλυβα ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, με 244,3 εκατομμύρια δολάρια σε εγκεκριμένα αιτήματα, ακολουθούμενη από την Εθνική Αρχή Ελέγχου του Καρκίνου (188 εκατομμύρια δολάρια) και το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης (118,9 εκατομμύρια δολάρια).

Τα παραπάνω έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα της μεθοδευμένης και με σχέδιο τουρκικής προσπάθειας προσεταιρισμού της Αφρικανικής χώρας, που η Άγκυρα θέλει να δέσει στο άρμα της. Και το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν μόνο η αρχή.

Ακολούθησε η απροκάλυπτη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας, παρά το εμπάργκο από την ΕΕ και την επιχείρηση IRINI, που έμοιαζε περισσότερο με τροχονόμο των πλοίων παρά με σκληρή στρατιωτική επιχείρηση.

Εσχάτως, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης για την διεξαγωγή σεισμολογικών ερευνών εντός της λιβυκής ΑΟΖ, για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.