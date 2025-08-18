Μαίνεται η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαίνεται η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε δασική έκταση ανάμεσα από το Δαμάσι Τυρνάβου και το Κουτσόχερο Λάρισας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, μετά την παύση επιχείρησης των εναέριων μέσων, ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο σημείο, που είναι δύσβατο και για την προσέγγιση του οποίου εργάστηκαν και εργάζονται μηχανήματα έργου, επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Θεσσαλίας. Συνδράμουν, επίσης, η ΕΛ.ΑΣ, και γειτονικοί ΟΤΑ.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και ο αντιδήμαρχος Νίκος Νταλαγιάννης.

πηγή βίντεο: ΕΡΤ

