Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν – «Δεν πρόκειται να κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να συζητάτε για το τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν έχει ήδη αποχωρήσει από το Ισλαμαμπάντ μετά τη συνάντηση με Πακιστανούς αξιωματούχους.

«Δεν πρόκειται να κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», δήλωσε ο Τραμπ ότι είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Μπορούν να μας τηλεφωνήσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνετε πτήσεις 18 ωρών για να κάθεστε εκεί και να συζητάτε για το τίποτα».

Σημειώνεται ότι χθες, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, είχε δηλώσει ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα μετέβαιναν σήμερα στο Πακιστάν για να «ακούσουν τις θέσεις των Ιρανών».