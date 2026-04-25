Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν – «Δεν πρόκειται να κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να συζητάτε για το τίποτα»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν έχει ήδη αποχωρήσει από το Ισλαμαμπάντ μετά τη συνάντηση με Πακιστανούς αξιωματούχους.

«Δεν πρόκειται να κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», δήλωσε ο Τραμπ ότι είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Μπορούν να μας τηλεφωνήσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνετε πτήσεις 18 ωρών για να κάθεστε εκεί και να συζητάτε για το τίποτα».

Σημειώνεται ότι χθες, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, είχε δηλώσει ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα μετέβαιναν σήμερα στο Πακιστάν για να «ακούσουν τις θέσεις των Ιρανών».

 

20:23 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδίδει την έδρα του – «Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο»

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει ...
19:56 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Μήνυμα Τραμπ στο Ιράν μετά την ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του – «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με την απόφασή του να ακυρώσει...
16:38 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Τι γράφουν τα γαλλικά ΜΜΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν – Στο επίκεντρο οι στενές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας και οι αναφορές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Στις εξαιρετικά στενές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία αναφέρο...
11:14 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150χλμ/ώρα

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 35χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη αργά το βράδυ, καθώς κινούνταν με ταχύ...
