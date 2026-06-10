Πακιστάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί από βομβαρδισμούς στο ανατολικό Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Την πληροφορία ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, ανέφερε μέσω X ότι οι επιθέσεις έπληξαν σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα.

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μια γυναίκα και έναν ηλικιωμένο» και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά, ανέφερε ο ίδιος στα αγγλικά.

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι ένας βομβαρδισμός έπληξε σπίτι και σκότωσε εννιά ανθρώπους. Παράλληλα, κάτοικος στην επαρχία Πάκτικα ανέφερε ότι άλλο πλήγμα άφησε πίσω του τρεις νεκρούς.

Οι αρχές στο Αφγανιστάν καταγγέλλουν ότι το Πακιστάν παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θύματα κυρίως μεταξύ αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP