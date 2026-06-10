Κουβέιτ: Ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού – Η αεράμυνα αναχαίτισε εχθρικούς στόχους

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν την αναχαίτιση εχθρικών εναέριων στόχων. Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μεταβούν σε ασφαλή σημεία και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές, ενώ η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για στοχοποίηση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ίχνη από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους διακρίνονται στον ουρανό πάνω από τη Νετάνια του Ισραήλ, στις 4 Απριλίου 2026. (JACK GUEZ / AFP / Αρχείο)
Ίχνη από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους διακρίνονται στον ουρανό πάνω από τη Νετάνια του Ισραήλ, στις 4 Απριλίου 2026. (JACK GUEZ / AFP / Αρχείο)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.
  • Ο στρατός του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και «αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους».
  • Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για στοχοποίηση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μεταβούν σε ασφαλή σημεία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών. «Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά πρωτόκολλα», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία στοχεύθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ως απάντηση στον τελευταίο γύρο αμερικανικών πληγμάτων.

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