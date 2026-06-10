Κουβέιτ: Ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού – Η αεράμυνα αναχαίτισε εχθρικούς στόχους

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μεταβούν σε ασφαλή σημεία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών. «Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά πρωτόκολλα», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία στοχεύθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ως απάντηση στον τελευταίο γύρο αμερικανικών πληγμάτων.