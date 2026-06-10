Καιρός: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Ζεστός θα είναι σήμερα (10/6) ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, το μεσημέρι – απόγευμα, θα φτάσουν έως 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, το μεσημέρι – απόγευμα, θα φτάσουν έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, το μεσημέρι, θα φτάσουν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, το μεσημέρι, θα φτάσουν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία, στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο, το βράδυ, έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026