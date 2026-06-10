Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πλήγμα σε τέσσερις στόχους αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, συμπεριλαμβανομένων θέσεων μαχητικών F-35 και του κέντρου διοίκησης στο Αλ-Αζράκ. Η επίθεση, που φέρεται να έγινε με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, παρουσιάζεται ως απάντηση σε πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα, αν και οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ ή την Ιορδανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν τέσσερις στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ως απάντηση σε πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.
  • Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι «στόχευσαν και κατέστρεψαν τέσσερις βασικούς στόχους», μεταξύ των οποίων «θέσεις μαχητικών F-35» και «το αμερικανικό στρατιωτικό κέντρο διοίκησης» στο Αλ-Αζράκ.
  • Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις ιορδανικές αρχές.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν τέσσερις στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, στο πλαίσιο των επιθέσεων που, όπως ανέφεραν, πραγματοποιούνται ως απάντηση σε πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι «στόχευσαν και κατέστρεψαν τέσσερις βασικούς στόχους», μεταξύ των οποίων «θέσεις μαχητικών F-35 σε αεροπορική βάση» και «το αμερικανικό στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στο Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας».

Οι Φρουροί ανέφεραν επίσης ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση «πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις ιορδανικές αρχές.

Πηγή: AFP

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