Έρευνα: 7 στα 10 νοικοκυριά δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες, «αγκάθι» τα έξοδα στέγασης – Σήμερα ανακοινώνεται ο πληθωρισμός Μαΐου

Έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι επτά στα δέκα ελληνικά νοικοκυριά, δηλαδή το 68%, δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα διατηρεί την τέταρτη θέση στην Ε.Ε. ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με το κόστος στέγασης να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων, ενώ επίκειται η ανακοίνωση του πληθωρισμού Μαΐου.

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Oικονομία

ακρίβεια
Πηγή ΦΩΤΟ https://www.magnific.com/
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επτά στα δέκα νοικοκυριά (68%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
  • Η στέγαση αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων, με τα νοικοκυριά κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος να δαπανούν περίπου το 60% των εισοδημάτων τους για έξοδα στέγασης.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό Μαΐου, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά έως και 15%.

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Επτά στα δέκα νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

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Δηλαδή το ποσοστό που δηλώνουν οι Έλληνες πολίτες ότι δεν τα βγάζουν πέρα είναι 3,5 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο που αναφέρουν σε έρευνες οι Ευρωπαίοι πολίτες.

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Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων είκοσι ετών.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η εικόνα της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει μια αντίφαση: από τη μία πλευρά, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν βελτίωση σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, καθώς η οικονομική ανάκαμψη συνοδεύτηκε από μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και αύξηση της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, η καθημερινή εμπειρία πολλών νοικοκυριών παραμένει πιο αρνητική.

Επίσης, νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας.

Η στέγαση αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διεύρυνσης των ανισοτήτων.

Τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος δαπανούν περίπου το 60% των εισοδημάτων τους για να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης, ενώ σχεδόν τέσσερα στα πέντε νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Σήμερα θα ανακοινωθεί ο πληθωρισμός

Έως το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθεί ο πληθωρισμός Μαΐου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σημειώνεται ότι ήδη έχει ανακοινωθεί από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε τον περασμένο μήνα στο 5%.

Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι για τον μήνα Απρίλιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός έφτασε το 5,4%. Υπενθυμίζεται ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί τον βασικό «τροφοδότη» του πληθωρισμού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Πρόκειται για εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αυτές τις ημέρες αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά σε ποσοστό έως και 15%.

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