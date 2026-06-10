Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 57χρονος μοτοσικλετιστής, πατέρας τριών παιδιών

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 57χρονο μοτοσικλετιστή, πατέρα τριών παιδιών. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 02:50, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του άνδρα, ο οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 57χρονο μοτοσικλετιστή, πατέρα τριών παιδιών.
  • Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.
  • Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Η Τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 57χρονο άνδρα, πατέρα τριών παιδιών.

Σύμφωνα με το OPEN, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 02:50, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181. Ένα φορτηγό συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη σύγκρουση, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άνδρας είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα για να πάει στη δουλειά του, καθώς εργαζόταν στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Η Τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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