Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο:  «Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει πεθάνει ο Θεόφιλος» – Η περιγραφή του φονικού από τον φίλο του δράστη

«Το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε» ανέφερε στην κατάθεσή του, μεταξύ άλλων, ο 21χρονος φίλος του δράστη της δολοφονίας ου 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Είδε μπροστά στα μάτια του τον φίλο του να αφαιρεί τη ζωή του 27χρονου Θεόφιλου. Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο φίλοι πήγαν στο πάρκο. «Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 20:40 το βράδυ. (…) Ήμασταν εκεί, κατάλαβα ότι κάτι απασχολούσε τον Κ. και τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά σαν να έψαχνε κάποιον ή κάτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο ίδιος περιγράφει τα μοιραία λεπτά και το σκηνικό του φόνου. Ο 21χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως δεν πρόλαβε να τους σταματήσει. «Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο πρόσεξα τον Θεόφιλο και τον φίλο μου να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα ότι μιλούσαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα φωνές. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους για να προλάβω πριν τσακωθούν, αλλά δεν πρόλαβα. Ξαφνικά είδα τον Κ. να παίρνει από την αριστερή τσέπη του τζιν, ένα μεγάλο μαχαίρι σαν τα κρητικά, το οποίο έχει άσπρη λαβή και του το κάρφωσε».

«Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει πεθάνει ο Θεόφιλος»

O ίδιος στην κατάθεσή του ισχυρίζεται πως δεν μπορούσε να διανοηθεί το πώς ξέφυγε η κατάσταση: «Το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε. Ενώ μιλούσα με την κοπέλα μου, παρατήρησα το παιδί που πέθανε. Τότε, είδα τον Κ. να απομακρύνεται από μένα και να πηγαίνει προς το μέρος του Θεόφιλου».

«Είδα ότι ο Θεόφιλος είχε αίματα στο πρόσωπό του, οπότε σκέφτηκα ότι μπορεί να τον τραυμάτισε και στο πρόσωπο και να μην το πρόσεξα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μετά είδα τον Θεόφιλο να πέφτει. Εγώ πανικοβλήθηκα και γύρισα αμέσως προς την άλλη μεριά του πάρκου και άρχισα να τρέχω. Μαζί μου και ο φίλος μου».

Μετά το φονικό, ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και πήρε ένα άλλο αμάξι προκειμένου να πάνε για βόλτα με τα κορίτσια. «Όταν ανέβηκε στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, είχε μαζί του το μαχαίρι το οποίο χτύπησε τον Θεόφιλο. Όταν κατεβήκαμε, μπήκαμε στο Honda, δεν πιστεύω ότι το είχε μαζί του. Τουλάχιστον εγώ δεν το είδα. Μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε να πάρουμε τα κορίτσια να πάμε βόλτα προς Γλυφάδα. Σε όλη τη διαδρομή εγώ δεν μιλούσα και ο Κ. φαινόταν ότι δεν ήταν καλά».

Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τον 21χρονο, στο κινητό του 20χρονου δράστη κάλεσε ένας άλλος φίλος που τον ενημέρωσε ότι είχε πεθάνει ένα παιδί στο πάρκο του Ασυρμάτου. «Όμως ο Κ. του απάντησε ότι δεν τον ήξερε. Τότε μπήκα στο κινητό και είδα στις ειδήσεις ότι ο Θεόφιλος είχε πεθάνει. Μέχρι τότε δεν είχαμε καταλάβει για τον Θεόφιλο ότι έχει πεθάνει, παρά μόνο ότι ήταν τραυματισμένος».

Ο 21χρονος ισχυρίστηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπέθαλψε τον 20χρονο φίλο του, και ότι γι’ αυτό όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήγε ο ίδιος στην Αστυνομία προκειμένου να πει το τι ακριβώς συνέβη το φονικό βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.