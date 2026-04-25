Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά – Η ανάρτηση Κολυδά

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Καιρός κρύο κακοκαιρία καταιγίδες

Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι… καλοκαίριασε, διότι ο καιρός πάλι αλλάζει, έστω και χωρίς ακραία φαινόμενα. Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έρχεται “εισβολή” ψυχρών αέριων μαζών.

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα» αναφέρει.

«Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα» προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

 

