«Νόμιζα ότι είχα δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά τα συμπτώματα οφείλονταν σε καρκίνο» – Γυναίκα μιλάει για τη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Πόσο εύκολα μπορεί ένα «αθώο» σύμπτωμα να κρύβει κάτι πολύ πιο σοβαρό; Η ιστορία μιας 39χρονης γυναίκας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια απλή δυσανεξία στη λακτόζη ή κάποιο πεπτικό πρόβλημα, εξελίχθηκε σε μια διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή. Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου και της προσοχής ακόμα και στα πιο «ήπια» συμπτώματα.

Τα συμπτώματα που οδήγησαν στη διάγνωση όγκου στο έντερο

Η 39χρονη Cheyenne Midwinter πίστευε αρχικά ότι είχε δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, πριν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου. Σε κάποια φάση, η γυναίκα άρχισε να νιώθει ότι το στομάχι της «δεν ήταν καλά», κάτι που αρχικά απέδωσε στον κύκλο της περιόδου της. Επειδή η κατάσταση δεν βελτιωνόταν, έκοψε την καφεΐνη, τα καυτερά φαγητά και άρχισε να πίνει περισσότερο νερό για να δει αν θα υπήρχε διαφορά. Ωστόσο, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, η 39χρονη άρχισε να παρουσιάζει τα εξής συμπτώματα:

Διάρροιες

Αίμα στα κόπρανα

Επιτακτική ανάγκη για τουαλέτα αμέσως μετά το φαγητό

Έτσι, τον Ιούνιο του 2025 αποφάσισε να επισκεφθεί έναν παθολόγο. Οι γιατροί θορυβήθηκαν και προχώρησαν αμέσως τις διαδικασίες. «Ανησύχησαν, καθώς είχα ένα σημείο στην κοιλιά που πονούσε πολύ στην αφή. Έδωσα δείγμα κοπράνων και μου έκαναν επίσης εξετάσεις αίματος», δήλωσε η ίδια.

Η διάγνωση του καρκίνου

Μετά από αρχικές εξετάσεις αίματος, η γυναίκα υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση, η οποία αποκάλυψε έναν μεγάλο όγκο που έφραζε το έντερό της. Η βιοψία επιβεβαίωσε ότι έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου. Ακολούθησαν τέσσερις κύκλοι χημειοθεραπείας (ενδοφλέβια και από του στόματος), ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και υστερεκτομή.

Περιγράφοντας τη στιγμή της διάγνωσης, η Cheyenne είπε: «Όταν μου ανέφεραν για πρώτη φορά ότι εντόπισαν έναν μεγάλο όγκο, ήμουν μόνη μου και μόλις ξυπνούσα από τη νάρκωση και ένιωθα μπερδεμένη. Βρήκαν μερικούς πολύποδες τους οποίους κατάφεραν να αφαιρέσουν κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, καθώς και έναν μεγάλο όγκο. Τους ανησυχούσε το γεγονός ότι ήταν αρκετά μεγάλος και φοβόντουσαν ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει το έντερό μου».

«Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι ήταν καρκίνος»

Η Cheyenne, μητέρα δύο παιδιών και ταμίας σε σούπερ μάρκετ, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης υπό παρακολούθηση. «Νόμιζα ότι είχα δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, είτε Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS). Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι καρκίνος σε εκείνο το σημείο. Ο παππούς μου είχε πεθάνει από καρκίνο του εντέρου, αλλά ήταν στα 80 του, οπότε ο γιατρός μου είπε ότι η νόσος είναι πιο συχνή σε εκείνη την ηλικία», αναφέρει η ίδια.

Όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στην ίδια και τον σύζυγό της, Dan, ότι εντόπισαν όγκο, το σοκ ήταν τεράστιο. «Ήταν καταστροφικό, σκέφτεσαι το χειρότερο. Είχα την αίσθηση ότι θα ήταν καρκινικός ο όγκος μόλις τον βρήκαν – ακόμα και πριν βγουν τα αποτελέσματα της βιοψίας».

Η θεραπεία κατά του καρκίνου και το μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης

Η Cheyenne ξεκίνησε τέσσερις κύκλους χημειοθεραπείας στα τέλη Ιουλίου, ενώ κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου και ολική υστερεκτομή, καθώς εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα στις ωοθήκες της.

«Ήμουν τυχερή που δεν έχασα εντελώς τα μαλλιά μου – κάθε κύκλος περιλάμβανε ενδοφλέβια έγχυση και λήψη δισκίων. Έκανα τη θεραπεία μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες με δίωρη έγχυση. Οι χημειοθεραπείες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο και ακολούθησε το χειρουργείο τα Χριστούγεννα. Μου αφαίρεσαν τον όγκο, τμήμα του εντέρου και προχώρησαν σε πλήρη υστερεκτομή. Δεν μπορούν να πουν επίσημα ότι έχω νικήσει τον καρκίνο, καθώς βρίσκομαι ακόμα υπό παρακολούθηση, αλλά οτιδήποτε καρκινικό έχει αφαιρεθεί.

Το πιο σημαντικό είναι να ακούτε το σώμα σας και να μην προσπαθείτε να υποβαθμίσετε τα συμπτώματα, νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο. Συχνά οι άνθρωποι τα παραβλέπουν. Όταν ανησυχείς για κάτι, οι δικοί σου άνθρωποι θέλουν να σε καθησυχάσουν, αλλά μερικές φορές αυτό μπορεί να καθυστερήσει την επίσκεψη στον γιατρό.

Υπάρχουν ασθένειες που θεωρούμε ότι αφορούν μόνο τους ηλικιωμένους, όμως αυτό που άκουσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν το πόσο νέα ήμουν. Επομένως, πρέπει να έχετε επίγνωση του πώς νιώθετε», ανέφερε η γυναίκα.