Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 50 ετών αποκαλύπτει: «Στα 73 μου είμαι πιο δυνατή από ποτέ χάρη σε αυτές τις 3 συνήθειες»

Μπορεί μια γυναίκα που δεν είχε αθληθεί ποτέ συστηματικά, να αναδειχθεί σε αθλήτρια υψηλών επιδόσεων μετά τα 50 της, έχοντας μάλιστα αντιμετωπίσει τον καρκίνο; Η ιστορία της Pam Jackson αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα. Μέσα από μια διαδρομή δύο δεκαετιών που περιλαμβάνει σκληρή προπόνηση, αλλαγή τρόπου ζωής και μια αδιάκοπη άρνηση να συμβιβαστεί με τους περιορισμούς της ηλικίας ή της οστεοπόρωσης, η 73χρονη αποτελεί πηγή έμπνευσης για χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως. Η ίδια αφηγείται πώς κατάφερε να ξεπεράσει το φόβο και να μεταμορφώσει το σώμα της.

Η μάχη με τον καρκίνο και ο νέος τρόπος ζωής

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού το 2002, σε ηλικία 50 ετών, ο κόσμος μου κλονίστηκε. Είχα μια γεμάτη καριέρα, ήμουν αφοσιωμένη μητέρα τριών εφήβων και ενεργό μέλος της κοινότητάς μου. Ξαφνικά, ένιωσα ότι έχασα τον έλεγχο της ζωής μου. Πίστεψα πως ήταν η αρχή του τέλους, αλλά ήμουν αποφασισμένη να παλέψω.

Η θεραπεία μου περιελάμβανε χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολίες και υστερεκτομή. Έναν χρόνο μετά, ήμουν ευγνώμων που είχα νικήσει τον καρκίνο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα ακολουθήσω έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Στο παρελθόν, έκανα περιστασιακά γιόγκα ή Jazzercise, αλλά ποτέ με συνέπεια.

Έτσι, στην προσπάθειά μου να γίνω πιο δραστήρια, εντάχθηκα στους Dragons Abreast – μια ομάδα κωπηλασίας (dragon boat) για επιζώσες από καρκίνο του μαστού. Δεν είχα πιάσει ποτέ κουπί στη ζωή μου, αλλά η δύναμη αυτών των γυναικών με ενέπνευσε. Ανακάλυψα μια υποστηρικτική “αδελφότητα” γεμάτη ελπίδα».

Από την ανάρρωση στον πρωταθλητισμό

«Ξεκίνησα προπονήσεις δύο φορές την εβδομάδα. Η κωπηλασία είναι μια προπόνηση για όλο το σώμα που γυμνάζει τον κορμό, την πλάτη, τους ώμους και τα πόδια. Το πρόγραμμά μας περιελάμβανε κυκλική προπόνηση και ασκήσεις με βάρη για ενδυνάμωση. Αν και δεν είχα σηκώσει ποτέ βάρη, η επιθυμία μου να βγω από τη “ζώνη άνεσής” μου με κράτησε σε εγρήγορση.

Στην αρχή ήταν δύσκολο να συγχρονιστώ με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά είχαμε εξαιρετικούς προπονητές. Εστιάσαμε σε ασκήσεις “έλξεων και πιέσεων” για να χτίσουμε τη δύναμη που απαιτείται στο νερό.

Το να ανήκω σε μια ομάδα γυναικών που διεκδικούν ξανά τη δύναμή τους μετά την ασθένεια ήταν απίστευτα ενδυναμωτικό. Δείχναμε στον κόσμο ότι υπάρχει ζωή και ανθεκτικότητα μετά τον καρκίνο του μαστού. Η κωπηλασία έγινε γρήγορα το πάθος μου».

«Μετά από χρόνια χτισίματος αντοχής και βελτίωσης της τεχνικής μου, εντάχθηκα σε μια ομάδα υψηλών επιδόσεων. Η προπόνηση έγινε πιο εντατική, αλλά ήμουν πλήρως αφοσιωμένη. Το 2013 και το 2015, σε ηλικία 60 και 63 ετών, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Εθνική Ομάδα του Καναδά».

«Πώς παραμένω δυνατή και δραστήρια στα 73»

«Σήμερα, στα 73 μου χρόνια, συνεχίζω να κάνω κωπηλασία και προπόνηση ενδυνάμωσης τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Ζω στο Τορόντο του Καναδά, οπότε όταν ο καιρός το επιτρέπει, προπονούμαι στο νερό πέντε ημέρες την εβδομάδα με τον όμιλο MakaKoa Outrigger. Αν και το κουπί παραμένει το πάθος μου, η προπόνηση με βάρη είναι πλέον η κορυφαία μου προτεραιότητα για την ενίσχυση της μυϊκής μάζας και τη διατήρηση της σκελετικής υγείας».

«Πλέον γυμνάζομαι διαδικτυακά τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα με την προπονήτριά μου, Julia Shelley. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την ένταση της κωπηλασίας: άλλοτε περιλαμβάνει δύο συνεδρίες για το πάνω μέρος του σώματος και δύο για το κάτω, και άλλοτε προπονήσεις full-body. Συνήθως εκτελώ επτά έως οκτώ ασκήσεις ανά συνεδρία, με τρία σετ των 8-12 επαναλήψεων.

Το δυνατό μου σημείο είναι το πάνω μέρος του σώματος (μπορώ να κάνω 50 push-ups στη σειρά!), γι’ αυτό δουλεύω ακόμα πιο σκληρά για την ενδυνάμωση των ποδιών. Οι βασικές μου ασκήσεις περιλαμβάνουν:

Goblet squats (βαθιά καθίσματα)

Calf raises (άρσεις γαστροκνημίου)

Leg extensions και προβολές (walking lunges)

Upright rows και bench presses (πιέσεις πάγκου)

Εντάσσω επίσης πολλές ασκήσεις με kettlebell swings για την ανάπτυξη εκρηκτικής ισχύος, η οποία βοηθά άμεσα στην κωπηλασία».

Αντιμετωπίζοντας την οστεοπόρωση

«Επισκέπτομαι μία φορά την εβδομάδα το OsteoStrong, ένα κέντρο ευεξίας με εξειδικευμένα μηχανήματα που διεγείρουν την οστική ανάπτυξη. Αυτό είναι απαραίτητο για μένα, καθώς πριν από μερικά χρόνια διαγνώστηκα με οστεοπόρωση (μια νόσο που χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας).

Η Julia με δίδαξε τη σημασία της σωστής διατροφής και πώς η καταμέτρηση των μακροθρεπτικών συστατικών (macros) μπορεί να απογειώσει την απόδοσή μου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω κάνει σημαντικές αλλαγές:

Έκοψα τη ζάχαρη, τα επεξεργασμένα σνακ και το αλκοόλ.

Εστιάζω σε φρέσκες, ολόκληρες τροφές.

Αύξησα κατακόρυφα την πρόσληψη πρωτεΐνης για τη μυϊκή αποκατάσταση.

Πλέον τρώω πέντε γεύματα την ημέρα, στοχεύοντας σε 30 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά γεύμα. Οι αγαπημένες μου πηγές είναι το ελληνικό γιαούρτι, το κοτόπουλο, το ψάρι και τα αυγά. Τέλος, έδωσα έμφαση στην ενυδάτωση, πίνοντας πλέον τουλάχιστον 3 με 4 λίτρα νερό την ημέρα».

«Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ χάρη σε αυτές τις 3 συνήθειες»

«Το ταξίδι μου προς την ευεξία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς αυτούς τους τρεις καθοριστικούς παράγοντες:

Περιβάλλομαι από μια ζωντανή και εμπνευσμένη κοινότητα

Η κοινότητα ήταν το παν στο ταξίδι μου. Η διάγνωση του καρκίνου είναι μια τρομακτική και μοναχική εμπειρία. Παρόλο που βρίσκομαι σε ύφεση εδώ και χρόνια, ανακάλυψα ότι η σύνδεση με άλλους ανθρώπους προσφέρει απίστευτη δύναμη. Στις Dragons Abreast βρήκα την αμέριστη υποστήριξη και την ενθάρρυνση άλλων δυνατών γυναικών, οι οποίες με βοήθησαν να κάνω τα πρώτα μου βήματα ως αθλήτρια.

Από εκεί, οδηγήθηκα σε μια ευρύτερη κοινότητα κωπηλασίας που εμπλούτισε τη ζωή μου με τρόπους που δεν είχα φανταστεί. Μέσα από το άθλημα απέκτησα τις καλύτερές μου φίλες, τις οποίες πλέον θεωρώ αδελφές μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη που περιβάλλομαι από ανθεκτικές γυναίκες κάθε ηλικίας που εμπνέουν, προκαλούν και στηρίζουν η μία την άλλη καθημερινά.

Αποδέχομαι τις νέες προκλήσεις

Το να ξεκινάς ένα νέο άθλημα στα 50 σου δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Πριν από τις Dragons Abreast, δεν είχα συμμετάσχει ποτέ σε ομαδικό άθλημα (πόσο μάλλον στο νερό!), αλλά το προσέγγισα με ανοιχτό μυαλό και διάθεση για μάθηση. Κάθε προπόνηση δοκιμάζει τα σωματικά και πνευματικά μου όρια, διδάσκοντάς μου ότι η εξέλιξη έρχεται όταν δοκιμάζεις νέα πράγματα.

Η κωπηλασία με έμαθε επίσης ότι ποτέ δεν είναι αργά για κάτι καινούργιο. Αφού είδα τη νύφη μου να συμμετέχει σε έναν αγώνα HYROX φέτος, άντλησα έμπνευση και πλέον προετοιμάζομαι για τον δικό μου πρώτο αγώνα.

Αρνούμαι να αφήσω την ηλικία να με περιορίσει

Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να φτάσουν στην ηλικία μου. Ως μια 73χρονη που νίκησε τον καρκίνο του μαστού, αρνούμαι να θεωρώ την υγεία και την ευεξία μου δεδομένες. Στόχος μου είναι να αξιοποιώ κάθε μέρα, γιατί η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός – δεν καθορίζει τι μπορώ να επιτύχω ή πώς νιώθω. Για μένα, το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο και μια ευκαιρία να ζήσεις τη ζωή στο έπακρο.

Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο πριν από 20 χρόνια, φοβόμουν ότι η ζωή μου τελείωσε. Η αλήθεια όμως ήταν τελείως διαφορετική: ήταν η αρχή ενός απίστευτου ταξιδιού γεμάτου νέες γνωριμίες, αθλητισμό και αξέχαστες περιπέτειες. Είμαι πιο δυνατή τώρα από ποτέ και ανυπομονώ για όσα έρχονται. Το πάρτι μόλις ξεκίνησε!