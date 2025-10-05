Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 24 της χρόνια αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε»

Στα 24 της χρόνια, διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου τρίτου σταδίου. Η ιστορία της Paige Seifert αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση ότι τα συμπτώματα που εύκολα αποδίδουμε στο άγχος ή την κούραση μπορεί να κρύβουν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Η ίδια μοιράζεται τα τρία βασικά σημάδια, τα οποία αρχικά αγνόησε και που σήμερα εύχεται να είχε προσέξει, πριν επισκεφτεί τον γιατρό.

Τα 3 πρώιμα συμπτώματα πριν από τη διάγνωση με καρκίνο

Η Paige Seifert, μέσω του TikTok, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου τρίτου σταδίου, στα 24 της χρόνια. Παραδέχτηκε ότι αρχικά αγνόησε τα συμπτώματα, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Έκτοτε, μοιράζεται την εμπειρία της προκειμένου να αναδείξει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η Paige επισημαίνει τα τρία προειδοποιητικά σημάδια που την έκαναν τελικά να ζητήσει ιατρική βοήθεια:

Έντονη κόπωση

Πόνος ή δυσφορία στην κοιλιά

Αίμα στα κόπρανα

Έντονη κόπωση

Η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα πολλών καταστάσεων. Συχνά οφείλεται σε απλούς λόγους (π.χ. έλλειψη ύπνου, υπερβολική άσκηση). Ωστόσο, μπορεί να είναι και ένδειξη υποκείμενων προβλημάτων, όπως ανεπάρκειες βιταμινών, ορμονικές ανισορροπίες ή ακόμα και καρκίνος.

«Ξέρω ότι αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλά πράγματα—δουλειά, έλλειψη ύπνου ή άσκηση—αλλά αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, ήταν ένας ισχυρός δείκτης για εμένα», αποκάλυψε η Paige.

Πόνος ή δυσφορία στην κοιλιά

Πολλοί θεωρούν ότι οι στομαχικές ενοχλήσεις οφείλονται σε ένα βαρύ γεύμα. Όμως, για την Paige, ο πόνος στην κοιλιά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση του καρκίνου. «Για μένα, ήταν εξαιρετικά σποραδικός. Δεν τον είχα συνέχεια, αλλά όταν τον είχα, ένιωθα απλώς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είτε ήταν ναυτία είτε πόνος και κράμπες στο στομάχι», εξήγησε η ίδια.

Αίμα στα κόπρανα

Η παρουσία αίματος στα κόπρανα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οφείλεται σε αιμορροΐδες ή ραγάδα. «Το αίμα στα κόπρανα είναι ένα ισχυρό σημάδι και προφανώς θα σας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να θεωρηθεί ως οτιδήποτε άλλο, όπως αιμορροΐδες και έτσι έκανα κι εγώ. Αυτό έκαναν και οι τρεις γιατροί που επισκέφτηκα αρχικά», είπε η Paige.

«Αλλά αυτό, μαζί με τα άλλα που βίωνα, ήταν μια σαφής ένδειξη ότι κάτι ήταν λάθος. Γι’ αυτό συνέχισα να πηγαίνω στον γιατρό και να πιέζω για περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις», επισήμανε η γυναίκα.

#coloncancerawareness #symptoms #advocate ♬ original sound – paigeseifert @paigeseifert all of these symptoms separately can be for numerous reasons but together they were my indicator that something just wasn’t right. if you feel like something is wrong and you’re not getting the answers you want push and advocate for yourself, there are lots of opportunities for symptoms to be overlooked especially because of age. #coloncancer

Τα κοινά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους πιο συχνούς. Η έγκαιρη ανίχνευσή του μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου μπορεί να τον καταστήσει πιο εύκολη στη θεραπεία.

Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια ή δυσκοιλιότητα που δεν είναι συνηθισμένη).

Ανάγκη για αφόδευση πιο συχνά ή πιο αραιά από το συνηθισμένο.

Αίμα στα κόπρανα.

Συχνό αίσθημα ανάγκης για αφόδευση, ακόμα και μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα.

Πόνος στην κοιλιά.

Όγκος στην κοιλιά ή φούσκωμα.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Έντονη κόπωση ή δύσπνοια (σημάδια αναιμίας, η οποία μπορεί να προκληθεί από τον καρκίνο του εντέρου).

Θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν γιατρό αν έχετε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Μην αγνοείτε τις επίμονες αλλαγές στο σώμα σας. Εάν έχετε ανησυχίες για την υγεία σας, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.