Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Οι 6 ώρες του τρόμου μέχρι τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα – Τα ένσημα της… οργής, η προσχεδιασμένη επίθεση και τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Έξι ώρες τρόμου έζησε η Αθήνα το πρωί της Τρίτης, μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, με δράστη έναν 89χρονο. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να είχε μακροχρόνια διαμάχη για τη σύνταξη και τα ένσημά του, τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα, διέφυγε από τα σημεία των επιθέσεων και τελικά συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα. Στην κατοχή του, οι Αρχές εντόπισαν ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Οι έξι ώρες του τρόμου

Το χρονικό των μετακινήσεών του δείχνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι η πράξη του ήταν προμελετημένη. Ο 89χρονος ξεκίνησε από τα Άνω Πατήσια, όπου διέμενε, και μετέβη με ταξί στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Μάλιστα, ζήτησε από τον οδηγό να τον περιμένει, καθώς, όπως του είπε, στη συνέχεια θα πήγαιναν μαζί στη Μεσσηνία, στο χωριό του.

Ο οδηγός δεν μπόρεσε να περιμένει, καθώς ο 89χρονος καθυστερούσε, και αποχώρησε από το σημείο. Ο δράστης, αφού πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου, φέρεται τότε να πήρε δεύτερο ταξί, αυτή τη φορά με προορισμό το Εφετείο και το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Εκεί, τραυμάτισε ακόμη τέσσερις γυναίκες. Στη συνέχεια, οι Αρχές εκτιμούν ότι επιβιβάστηκε ξανά σε ταξί, προκειμένου να φτάσει στην Πάτρα, όπου συνελήφθη έπειτα από πέντε ώρες.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» όλοι οι τραυματίες από την επίθεση του 89χρονου – Καλή η κατάσταση της υγείας τους

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύονται όλοι οι τραυματίες από τις δύο επιθέσεις του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο. Η εικόνα της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Πρώτος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ. Φέρει τραυματισμό από σκάγια στο κάτω δεξί πόδι, λίγο πάνω από τη φτέρνα. Υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, με ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία, ώστε να αποκλειστεί τραυματισμός σε αγγεία ή οστά. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός, και θα παραμείνει για στενή παρακολούθηση.

Στη συνέχεια έφτασαν με ασθενοφόρο και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο. Φέρουν ελαφρά τραύματα στα κάτω άκρα από σκάγια και υποβλήθηκαν και εκείνες σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος χειρουργικής επέμβασης.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική και την ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου και θα παραμείνουν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς.

Νωρίτερα, στο νοσοκομείο έφτασε με δικό του μέσο ακόμη ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ανέφερε προβλήματα ακοής λόγω του θορύβου από τους πυροβολισμούς. Εξετάζεται επίσης από τους γιατρούς.

Η κλινική εικόνα όλων είναι σταθερή. Από το πρωί στο νοσοκομείο βρίσκονται συγγενείς και συνάδελφοί τους για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας τους.

Το «παρών» έδωσαν και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, καθώς και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Ιατρικό ανακοινωθέν

Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο.

Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Από μίνι μάρκετ έκλεισε ο 89χρονος το ραντεβού με το ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ

Ο ηλικιωμένος, μάλιστα, καταγράφηκε σε βίντεο να τηλεφωνεί από μίνι μάρκετ χθες το βράδυ (σ.σ.: το βράδυ της Δευτέρας), ώστε να κλείσει το ραντεβού με το ταξί που τον μετέφερε σήμερα το πρωί στον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA, ο 89χρονος πήγε το βράδυ της Δευτέρας στο μίνι μάρκετ που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της ανιψιάς του, όπου διέμενε, στα Πατήσια, και ζήτησε να χρησιμοποιήσει το σταθερό τηλέφωνο, ώστε να καλέσει ένα ταξί για να τον παραλάβει σήμερα το πρωί και να τον μεταφέρει στον ΕΦΚΑ.

«Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, ήταν κύριος»

Η κυρία Μαρία γνωρίζει πολλά χρόνια τον 89χρονο ως πελάτη. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, είπε πως «ο κύριος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, να ενοχλήσει τον κόσμο. Ήταν κύριος, ερχόταν εδώ, ψώνιζε κανονικά».

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τη σύνταξή του, είπε: «Μου είχε πει κάποια στιγμή, πριν από πολλά χρόνια, ότι του είχαν φάει πάρα πολλά από το κράτος και θα το πληρώσουν».

«Είπα, μεγάλος άνθρωπος είναι, ό,τι θέλει λέει. Δεν έδωσα βάση», πρόσθεσε η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

«Στην Ελλάδα μου φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί, θα πάω και θα τους δαγκώσω»

Ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του ότι λάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό για αυτές τις εργασίες. Ωστόσο, όπως γράφει, στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τα ένσημά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει ελληνική σύνταξη. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, ο 89χρονος σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Ολόκληρη η επιστολή του 89χρονου

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο», που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια, πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

«Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα πριν από 8 χρόνια»

Για 23 ημέρες είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, ο 89χρονος που σήμερα «έσπειρε τον τρόμο» στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στα δικαστήρια στη Λουκάρεως, ενώ κυκλοφορούσε ανενόχλητος με την καραμπίνα του.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο enikos.gr, στις 7 Νοεμβρίου 2018 ο ηλικιωμένος είχε πάει στο γραφείο εισαγγελέα και την απείλησε. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, είχε αφήσει πάνω στο γραφείο της φάκελο με φυσίγγια.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και, με εισαγγελική εντολή, εισήχθη στην Ψυχιατρική Κλινική.

Στις συνεδρίες που έκανε με τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, υποστήριξε ότι «θέλω να κάνω κακό γιατί δεν μου βγάζουν τη σύνταξη». Περιέγραψε ότι είχε ένσημα, καθώς είχε δουλέψει σε Αμερική και Γερμανία, και ότι στην Ελλάδα δεν του τα αναγνωρίζουν. Μάλιστα, είχε εργαστεί σε εργοστάσιο με πυρίτιδα, γεγονός που εξηγεί και το ότι γνωρίζει καλά από όπλα.

Στον γιατρό τότε είχε αποκαλύψει, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ότι στο σπίτι του είχε πολλά όπλα και, όταν πήρε εξιτήριο από την κλινική, ο γιατρός ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πράγματι τα όπλα κατασχέθηκαν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ακόμη ότι, όταν βγήκε από την κλινική, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζει κανείς για πόσο χρονικό διάστημα την έπαιρνε κανονικά, αν τη διέκοψε στη συνέχεια και αν υπήρχαν ειδικοί Ψυχικής Υγείας από κοινωνικές υπηρεσίες που τον παρακολουθούσαν.

«Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ έχει 50 φυσίγγια στο πόδι»

«Είναι δυνατόν να βλέπουν έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί με καμπαρντίνα με τόση ζέστη έξω και να μην τον σταματά κανείς;» αναρωτήθηκε ο κ. Γιαννάκος.

Περιγράφοντας το σκηνικό τρόμου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ότι «ο 89χρονος πήγε το πρωί στο Τμήμα Μητρώου, όπου υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι στο γκισέ. Οι εργαζόμενοι είναι συνηθισμένοι γενικά σε διαπληκτισμούς που μπορεί να υπάρχουν με ασφαλισμένους για θέματα συνταξιοδοτικά, ωστόσο κανείς δεν περίμενε να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, όπως έγινε με τον 89χρονο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο ηλικιωμένος έφτασε στον ΕΦΚΑ, αρχικά φάνηκε να το μετανιώνει, καθώς βγήκε από την πόρτα εξόδου, και λίγα λεπτά μετά ξαναμπήκε με την καραμπίνα και έγινε ό,τι έγινε. Αν δεν προειδοποιούσε και δεν φώναζε “πέστε όλοι κάτω”, δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί».

Ο κ. Γιαννάκος είπε ότι και οι πέντε τραυματίες –ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ και οι τέσσερις γυναίκες από τα δικαστήρια– είναι καλά στην υγεία τους, αν και «ο υπάλληλος έχει 50 φυσίγγια στο πόδι του και συγκεκριμένα στο ύψος της πτέρνας, τα οποία θα μείνουν μέσα, καθώς αν αφαιρεθούν, θα καταστραφεί το πόδι του».

Διοικητής ΕΦΚΑ: «Ήταν ένας ηλικιωμένος με ευγενικό παρουσιαστικό»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, τόνισε ότι «κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε όσο πιο συμμαζεμένοι και όσο πιο μετρημένοι μπορούμε. Έτσι, λοιπόν, έχουμε ιδιωτική φύλαξη σε όλες μας τις τοπικές διευθύνσεις. Έχουμε και υπάλληλο, ο οποίος υποδέχεται τον κόσμο στην είσοδο, έτσι ώστε να μπορεί να του επιλύει τα προβλήματα άμεσα και να τον κατευθύνει στο σωστό σημείο».

«Αυτό που έγινε σήμερα ήταν ότι ο 89χρονος παρουσιάστηκε στο κατάστημα. Η εντολή που έχουν οι άνθρωποι της υποδοχής είναι να μη διώχνουν τον κόσμο όταν δεν έχει ραντεβού και να προσπαθούν να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, με ένα ευγενικό παρουσιαστικό, ο οποίος ζήτησε να ανέβει στο κατάστημα. Του επέτρεψαν, λοιπόν, να ανέβει στο κατάστημα. Αλλά δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε μηχανήματα X-ray, που είπατε προηγουμένως, για να έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε κάποιο όπλο. Οπότε ο άνθρωπος αυτός πέρασε από την είσοδο. Είχε κρυμμένη μία καραμπίνα, η οποία ήταν κομμένη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και ανέβηκε μέχρι πάνω. Και έγινε αυτό που έγινε», είπε καταλήγοντας ο κ. Βαρβέρης.

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος με γεμάτο 38άρι περίστροφο

Όπως έγραψε το enikos.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ, στην Πάτρα. Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με πηγές, έφερε ένα 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο. Ο 89χρονος φέρεται να μετακινήθηκε με ταξί από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα.

Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι της ανιψιάς του στα Πατήσια, απ’ όπου πήρε σήμερα το πρωί ταξί για να μεταβεί στον ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό.

Πριν τον εντοπίσουν στην Πάτρα, οι αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνες στο σπίτι της ανιψιάς του, στα Πατήσια, αλλά και στο σπίτι του στην Καλαμάτα, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που μπορεί να τους βοηθούσαν στον εντοπισμό του. Παράλληλα, πραγματοποίησαν έρευνες σε αστικά λεωφορεία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ, καθώς και σε όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στη συνέχεια, ο δράστης έφυγε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες, και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμη μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να ακολουθήσουν τον ηλικιωμένο, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Οι τρεις φάκελοι και η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 89χρονος, φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο, άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα του όπλισαν το χέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, του έλειπαν περίπου 300 ένσημα προκειμένου να βγάλει σύνταξη.

Τι ζητούσε από τον ΕΦΚΑ και γιατί είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις που είχε κάνει

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο 89χρονος ζητούσε από τον ΕΦΚΑ να του αναγνωρίσει ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο φάκελός του δεν περιείχε τα απαραίτητα ένσημα για να προχωρήσει η αναγνώριση.

Όπως είπε ο Νίκος Ρογκάκος, ο 89χρονος είχε 10.000 ημέρες ασφάλισης στις ΗΠΑ και λάμβανε σύνταξη από την Αμερική. Ο ίδιος είχε, επίσης, λίγες ημέρες ασφάλισης στη Γερμανία, από όπου λάμβανε σύνταξη ύψους 100 ευρώ τον μήνα. Στην Ελλάδα, όμως, είχε μόλις 80 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή λιγότερο από τρεις μήνες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο 89χρονος είχε και έξι χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ, χωρίς όμως να καταβάλλει εισφορές. Ο ΕΦΚΑ απέρριψε δύο φορές τις αιτήσεις του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκδόθηκαν επίσης δύο απορριπτικές αποφάσεις.

Οι αρμόδιοι εξέτασαν τον φάκελο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση απορρίφθηκε και δεν προχώρησε προς συζήτηση στην αίθουσα.

Δείτε το βίντεο:

Τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση με βαριοπούλες κουκουλοφόρων στην είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την σημερινή ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καλώντας «την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δικαστικών υπηρεσιών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των εργαζομένων σε αυτές και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στους χώρους απονομής της».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

Αναλυτικά στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας, και ειδικότερα για την οργανωμένη επίθεση με βαριοπούλες και εκτεταμένους βανδαλισμούς που έλαβε χώρα στις 26.04.2026 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς και για το σημερινό περιστατικό ένοπλης βίας της 28.04.2026 στο δικαστικό συγκρότημα επί της οδού Λουκάρεως και, ειδικότερα, στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείου) κατά το οποίο τραυματίστηκαν δικαστικοί υπάλληλοι.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο όχι μόνο την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια της χώρας, αλλά και την ανάγκη έμπρακτης θεσμικής περιφρούρησης της ανεξαρτησίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Η συνεχής απαξίωση των θεσμών, η αδιάκριτη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και η καλλιέργεια κλίματος αμφισβήτησης του δικαιοδοτικού έργου δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης εκτροπής και ενδέχεται να λειτουργήσουν ως υπόβαθρο νομιμοποίησης φαινομένων βίας.

Η βία, οι απειλές, οι βανδαλισμοί και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν έχουν θέση σε ένα κράτος δικαίου και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνήθη περιστατικά της δημόσιας ζωής.

Η ασφαλής άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τις τραυματισθείσες δικαστικές υπαλλήλους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Καλούμε την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δικαστικών υπηρεσιών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των εργαζομένων σε αυτές και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στους χώρους απονομής της Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν.

Η Δικαιοσύνη οφείλει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με νηφαλιότητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια, μακριά από κάθε μορφή φόβου ή βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν είναι δυνατόν να ανακόψουν ούτε να επηρεάσουν την αποστολή της, η οποία ασκείται αποκλειστικά με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδηση των λειτουργών της».