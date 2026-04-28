Συνάντηση Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ αύριο στην Αθήνα – Η Ελλάδα αναδεικνύει τον ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Μητσοτάκης - Αλ Θανί

Την Αθήνα θα επισκεφθεί, την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος θα έχει συνάντησή με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις χώρες του Κόλπου. Η Ελλάδα, συνομιλητής όλων των χωρών της περιοχής, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και πρόσφερε στήριξη και αλληλεγγύη.

Κατά την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην Ελλάδα.

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να ανέλθει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός στο 1,27% του ΑΕΠ της ΕΕ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Apple: 6 ρυθμίσεις του macOS για να κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό τον υπολογιστή σας
21:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σκέρτσος στο Προσυνέδριο της ΝΔ: «Το επιτελικό κράτος λειτουργεί ως ομάδα, όχι ως σύνολο φέουδων – Ο αντίπαλος δεν είναι εσωτερικός» – Η απάντηση στις «γαλάζιες» γκρίνιες

Το σύγχρονο κράτος βρέθηκε στο επίκεντρο του 5ου προσυνεδριακού διαλόγου της ΝΔ, που πραγματοπ...
21:10 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς το επιτελικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε δημόσια σ...
20:33 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τα θέματα της ατζέντας

Αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 10 το πρωί με τον Εμίρη το...
20:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Εισήγηση Πιερρακάκη-Κυρανάκη για Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από προσφυγές για αποζημιώσεις των οικογενειών των θυμάτων

Την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς