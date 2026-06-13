Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο

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Αμείωτη παραμένει η μεταναστευτική ροή στις νότιες περιοχές της Κρήτης και την Γαύδο.

Το Σάββατο (13/6) το Λιμενικό εντόπισε μία ακόμη λέμβο με 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Οι επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο εντοπισμός της λέμβου έγινε από εναέριο μέσο της FRONTEX, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Και λίγες ώρες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, 31 μεταναστών οι οποίοι εντοπίστηκαν νότια του Νομού Ηρακλείου και πλέον βρίσκονται σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής τους.