Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο

Η μεταναστευτική ροή παραμένει αμείωτη στις νότιες περιοχές της Κρήτης και τη Γαύδο. Το Λιμενικό πραγματοποίησε δύο επιχειρήσεις διάσωσης, εντοπίζοντας 44 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου και 31 μετανάστες νότια του Νομού Ηρακλείου.

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γαύδος μετανάστες
ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμείωτη παραμένει η μεταναστευτική ροή στις νότιες περιοχές της Κρήτης και την Γαύδο.
  • Το Σάββατο 13/06, το Λιμενικό εντόπισε μία λέμβο με 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
  • Λίγες ώρες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών νότια του Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας.

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Αμείωτη παραμένει η μεταναστευτική ροή στις νότιες περιοχές της  Κρήτης και την Γαύδο.

Γαύδος: Το Λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 25 μετανάστες

Το Σάββατο (13/6) το Λιμενικό εντόπισε μία ακόμη λέμβο με 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Οι επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο εντοπισμός της λέμβου έγινε από εναέριο μέσο της FRONTEX, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες – Νέα επιχείρηση διάσωσης

Και λίγες ώρες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, 31 μεταναστών οι οποίοι εντοπίστηκαν νότια του Νομού Ηρακλείου και πλέον βρίσκονται σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής τους.

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