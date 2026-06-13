Κέιτι Πέρι: Απογοητευτική εμφάνιση στην έναρξη του Μουντιάλ 2026 σε αμερικανικό έδαφος

Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε αμερικανικό έδαφος ξεκίνησε με μια απροσδόκητη και απογοητευτική εμφάνιση της Κέιτι Πέρι στο Λος Άντζελες. Η ποπ σταρ ερμήνευσε μια άγνωστη μπαλάντα με τίτλο «Wonder» μαζί με τον 10χρονο Νορβηγό Τίους, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω των φωνητικών του από το 2021.

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Φωτογραφία AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε αμερικανικό έδαφος ξεκίνησε με απροσδόκητο τρόπο, καθώς η Κέιτι Πέρι ερμήνευσε μια απογοητευτική μπαλάντα λίγο πριν την έναρξη στο Λος Άντζελες.
  • Αντ’ αυτού, η σούπερ σταρ της ποπ ερμήνευσε μόνο ένα τραγούδι, ένα άγνωστο κομμάτι από άλμπουμ πριν από δύο χρόνια με τίτλο «Wonder».
  • Η Πέρι επέλεξε να μοιραστεί τη σκηνή με έναν ειδικό καλεσμένο, τον Τίους, ένα 10χρονο αγόρι από τη Νορβηγία, ο οποίος πέταξε μέχρι το Λος Άντζελες για την εμφάνιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε αμερικανικό έδαφος ξεκίνησε με απροσδόκητο τρόπο την Παρασκευή το βράδυ, καθώς η Κέιτι Πέρι ερμήνευσε μια απογοητευτική μπαλάντα λίγο πριν την έναρξη στο Λος Άντζελες.

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Περισσότεροι από 70.000 οπαδοί γέμισαν το στάδιο SoFi στο Λος Άντζελες και πολλοί περίμεναν μια δυναμική εμφάνιση από τον δημιουργό της επιτυχίας «California Gurls».

Αντ’ αυτού, η σούπερ σταρ της ποπ ερμήνευσε μόνο ένα τραγούδι – ένα άγνωστο κομμάτι από άλμπουμ πριν από δύο χρόνια με τίτλο «Wonder».

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Η Πέρι δεν ήταν μόνη στην παράσταση — καθώς επέλεξε να μοιραστεί τη σκηνή με έναν ειδικό καλεσμένο.

Την προηγούμενη μέρα πριν ανέβει στη σκηνή, η Πέρι μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok παρουσιάζοντας στον κόσμο τον Τίους, ένα 10χρονο αγόρι από τη Νορβηγία.

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«Αυτή η φωνούλα που ακούς αυτή τη στιγμή είναι ο Τίους», έγραψε δίπλα στο βίντεο, καθώς ακούγεται μια νεανική φωνή να τραγουδάει.

@katyperry Tune in early to Friday’s USA vs Paraguay match to see Tius and I perform “Wonder” at the Protocol Ceremony ⚽️ @FIFA World Cup ♬ sonido original – Lucas

«Ο Tius ηχογράφησε το μέρος του στο «Wonder» όταν ήταν 5 ετών το 2021. Άκουσα τα φωνητικά του το 2023 και εμπνεύστηκα να γράψω τους στίχους για το «Wonder» και να τους προσθέσω στο έκτο άλμπουμ μου», εξήγησε. «Ο Tius είναι τώρα 10 ετών και πέταξε μέχρι το Λος Άντζελες από τη Νορβηγία για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι μαζί μου την Παρασκευή στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Αντί να τραγουδήσει τις επιτυχίες της – όπως τα «I Kissed A Girl» και «Firework» – οι οπαδοί έμειναν να θέλουν περισσότερα, καθώς είπε μόλις ένα τραγούδι 10 λεπτά πριν από τον αγώνα και στη συνέχεια αποχώρησε γρήγορα από τη σκηνή.

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