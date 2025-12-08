Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους – Οι κοινές φωτογραφίες στα social media

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ.

Σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο, με το σχόλιο “Στο Τόκιο σε περιοδεία, και πολλά άλλα”, η τραγουδίστρια επιτυχιών όπως “I Kissed a Girl” και “California Gurls”, εμφανίζεται στην ιαπωνική πρωτεύουσα με τον Τζάστιν Τριντό, με το ζευγάρι να ποζάρει δίπλα δίπλα, ή να τρώει σούσι, ή να είναι μέσα σε ένα μουσείο.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ίδιος ο Τζάστιν Τριντό είχε σχολιάσει μια φωτογραφία του ζευγαριού που ποζάρει δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, την οποία δημοσίευσε ο Ιάπωνας ηγέτης. “Η Κέιτι και εγώ ήμασταν ενθουσιασμένοι που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε δίπλα σας”, έγραψε στην πλατφόρμα X.

 

Ο 53χρονος πρώην πολιτικός και η 41χρονη τραγουδίστρια εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι χέρι στα τέλη Οκτωβρίου στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ.

Ο Τριντό παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τον Μάρτιο, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία του Καναδά. Ο ίδιος και η σύζυγός του Σοφί Γκρεγκουάρ, οι οποίοι έχουν τρία παιδιά, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2023.

Η Κέιτι Πέρι ζούσε με τον Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη.

Τον Απρίλιο, η ποπ σταρ συμμετείχε σε διαστημική αποστολή αποκλειστικά για γυναίκες με διαστημικό σκάφος της Blue Origin, του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

