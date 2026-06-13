Εύβοια – Κακοκαιρία: Ευκάλυπτοι έπεσαν σε δίκτυο της ΔΕΗ αφήνοντας χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά – Φωτογραφίες και βίντεο

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, καθώς ευκάλυπτοι έπεσαν πάνω στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας χωρίς ρεύμα αρκετές κοινότητες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Χωριά όπως οι Ροβιές, το Παλαιοχώρι, η Δαμιά, το Καλαμάρι και ο Δρυμώνας παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των βλαβών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, καθώς ευκάλυπτοι έπεσαν πάνω στο δίκτυο της ΔΕΗ.
  • Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις Ροβιές, όπου μεγάλοι ευκάλυπτοι κατέρρευσαν επάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα τις Ροβιές, το Παλαιοχώρι, τη Δαμιά, το Καλαμάρι και τον Δρυμώνα.
  • Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς από τις πρώτες πρωινές ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών.

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Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, καθώς ευκάλυπτοι έπεσαν πάνω στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας χωρίς ρεύμα αρκετές κοινότητες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το evima.gr, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του εργοστασίου χαρτοποιίας «Οροβίαι» στις Ροβιές, όπου μεγάλοι ευκάλυπτοι κατέρρευσαν επάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ως αποτέλεσμα, περίπου 300 μέτρα δικτύου έχουν καταστραφεί και βρεθεί στο έδαφος, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρι, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας, ενώ συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς από τις πρώτες πρωινές ώρες για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Οι εργασίες από τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και την ασφαλή επανασύνδεση των καταναλωτών στο δίκτυο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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Πηγή: evima.gr

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