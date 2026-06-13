Ελληνικό: Συνελήφθη 21χρονος που έκλεβε μπρούτζινα καντήλια από το κοιμητήριο – Δείτε το βίντεο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε συστηματικά μπρούτζινα καντήλια από το Κοιμητήριο Ελληνικού. Η σύλληψή του έγινε επ’ αυτοφώρω τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2026, τη στιγμή που αναρριχούνταν στον εξωτερικό τοίχο του νεκροταφείου με σκοπό να διαπράξει μια ακόμα κλοπή.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας παρουσίασε το τηλεοπτικό κανάλι STAR ένα βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος δράσης του νεαρού: πλησιάζει ένα μνήμα, ξηλώνει με την άνεσή του το μπρούτζινο καντήλι και το τοποθετεί μέσα σε μια μαύρη τσάντα.

Πώς δρούσε η σπείρα και η οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Το προφίλ της δράσης: Από τον περασμένο Ιανουάριο, ο 21χρονος, έχοντας τη βοήθεια ενός συνεργού, είχε βάλει στο στόχαστρο το συγκεκριμένο κοιμητήριο. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εξιχνιάσει επτά περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική αξία των κλαπέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Η συστηματική αφαίρεση των μεταλλικών αντικειμένων θορύβησε τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύσταση ειδικής ομάδας αστυνομικών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η κινητοποίηση αυτή απέδωσε καρπούς, οδηγώντας στο μπλόκο και τη σύλληψη του δράστη.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας σάκος, ο οποίος περιείχε:

Δύο πένσες

Ένα ψαλίδι

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.