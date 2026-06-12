Ίλιον: «Δεν την χτύπησα, αγαπώ τις γυναίκες» υποστηρίζει ο 30χρονος που γρονθοκόπησε τη μητέρα οδηγό μπροστά στο παιδί της

Το γύρο του διαδικτύου έκαναν οι εικόνες-σοκ από το περιστατικό οδικής βίας που σημειώθηκε στο Ίλιον, όπου ένας 30χρονος άνδρας επιτέθηκε με σφοδρότητα σε 50χρονη γυναίκα οδηγό, μπροστά στα έντρομα μάτια της ανήλικης κόρης της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα. Αφορμή για το άγριο επεισόδιο στάθηκε μια διαφωνία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο της περιοχής.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 50χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με το όχημα του 30χρονου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο οδηγός απαίτησε με επιθετικό τρόπο από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν. Εκείνη αρνήθηκε, επικαλούμενη τον άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης με τα οχήματα που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο ακριβώς πίσω της, ενώ του ζήτησε να απομακρυνθεί. Η αντίδρασή της αυτή προκάλεσε την έκρηξη του 30χρονου, ο οποίος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και της επιτέθηκε.

Οι ισχυρισμοί του 30χρονου δράστη:

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ο 30χρονος, ο οποίος δήλωσε επαγγελματίας οδηγός, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό και να ρίξει την ευθύνη στο θύμα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η δική του πλευρά του δρόμου ήταν ελεύθερη: «Της ζητάω, πολύ ευγενικά “κάνε όπισθεν”. Γιατί, πρώτον, φταιει, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος».

Παρά το γεγονός ότι οι εικόνες από το βίντεο-ντοκουμέντο τον δείχνουν να πλησιάζει απειλητικά το παράθυρο της γυναίκας και να χειροδικεί, ο ίδιος αρνήθηκε ότι τη χτύπησε, προβάλλοντας ως δικαιολογία και τη δική του κατάσταση υγείας, καθώς ισχυρίστηκε ότι είχε χειρουργημένα χέρια:

«”Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου ‘χει κοπεί ο τένοντας”. Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο 30χρονος επέμεινε πως η αντίδρασή του περιορίστηκε μόνο στο κινητό τηλέφωνο της οδηγού, επικαλούμενος μάλιστα και τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες:

«Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσο μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω. Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις».

Η απάντηση του θύματος: «Έχω μαυρισμένο μάτι»

Στον αντίποδα, η οδηγός περιγράφει μια εντελώς διαφορετική και τρομακτική πραγματικότητα. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε κανένα περιθώριο ελιγμού για την ίδια, ενώ επιβεβαίωσε τη σωματική επίθεση που δέχτηκε, έχοντας ήδη επισκεφθεί ιατροδικαστή:

«Δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω. Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορρώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα.

Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να… Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είχα χώρο για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».

Το προφίλ του δράστη και η παρέμβαση των Αρχών

Η βίαιη συμπεριφορά του 30χρονου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάτοικοι της γειτονιάς αναφέρουν πως οι καβγάδες μαζί του ήταν καθημερινό φαινόμενο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να πετάει ακόμα και γλάστρες.

Μετά την επίσημη καταγγελία του θύματος, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό κατάστημα. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εξήγησε στο MEGA, τα βήματα της επιχείρησης και την εξέλιξη της υπόθεσης:

«Η γυναίκα απευθύνθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ και κατήγγειλε το περιστατικό, ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε, αφού αρχικά εντοπίστηκε το όχημα, το οποίο δεν ανήκει στον ίδιο. Ανήκει σε μία γυναίκα, όμως υπήρχε μία διαδικασία μεταβίβασης η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί, οπότε αρχικά βρήκαμε την ιδιοκτήτρια του οχήματος. Εντοπίστηκε και το επόμενο πρωί ο άνδρας αυτός, δηλαδή λίγες ώρες μετά την καταγγελία της γυναίκας. Όμως, με εντολή του εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, εξετάστηκε και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος νοσηλεύεται πλέον με ακούσια νοσηλεία, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δαφνί», καθώς οι γιατροί έκριναν ότι χρήζει άμεσης ψυχιατρικής περίθαλψης, ενώ σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική. Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.