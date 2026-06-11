Ίλιον: Στο ψυχιατρείο ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό μπροστά στο ανήλικο παιδί της

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Σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής νοσηλεύεται από την Τετάρτη (10.06.2026) ο 30χρονος που χτύπησε τη γυναίκα οδηγό στο Ίλιον, με αφορμή την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Το περιστατικό έγινε την Τρίτη και έπειτα από καταγγελία της γυναίκας, οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του.

Με εντολή του εισαγγελέα ωστόσο ο 30χρονος μεταφέρθηκε ακούσια για ψυχιατρική εξέταση, με τον γιατρό του να κρίνει απαραίτητη τη νοσηλεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο δράστης της επίθεσης, αφέθηκε ελεύθερος για να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία του ενώ η δικογραφία μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο τις Αρχές, και έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρικό ίδρυμα, χωρίς την θέλησή του.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Την γρονθοκόπησε μπροστά στο παιδί της

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, όπου η διέλευση δύο οχημάτων ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν διακριτές λωρίδες κυκλοφορίας ούτε επαρκής χώρος για ελιγμούς.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, η γυναίκα είχε μόλις στρίψει από κεντρικό δρόμο στο συγκεκριμένο στενό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο άνδρας οδηγός φέρεται να της ζήτησε να κάνει όπισθεν, ωστόσο εκείνη εξήγησε ότι πίσω της βρισκόταν κεντρικός δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία και φοβόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία. Όπως ακούγεται σε βίντεο του STAR, υπήρξε ο εξής διάλογος:

Άνδρας: «Άκου τι λέει ο ΚΟΚ. Στρίβεις, ελέγχεις, κινείσαι διαγώνια, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας. Από πίσω κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω».

Γυναίκα: «Δεν είναι 100 μέτρα. Με είδες που έστριβα».

Άνδρας: «Αν δεν κάνω εγώ πίσω, εσύ θα κάνεις πίσω».

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο άνδρας φέρεται επίσης να ανέφερε: «Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά, μου έχει κοπεί ο τένοντας».

Με τη γυναίκα να ανταπαντά: «Ας μην ανέβαινες στο τιμόνι τότε».

Σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση, η οδηγός φέρεται να του είπε: «Ηρέμησε λίγο, θέλω να φύγω φίλε…».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με την εικόνα που έχει αποτυπωθεί στο βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο άνδρας βγήκε από το όχημά του, πλησίασε το αυτοκίνητο της γυναίκας και την γρονθοκόπησε ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού.

Το ανήλικο παιδί της, το οποίο βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, παρακολουθούσε έντρομο τη σκηνή και άρχισε να φωνάζει.

Μάρτυρες της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως, ενώ ακούστηκαν φωνές όπως: «Τώρα την αστυνομία, τώρα την αστυνομία!» και «Τι κάνεις αγόρι μου;»

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να παρέμεινε ψύχραιμος, να επέστρεψε στο όχημά του και να αποχώρησε από το σημείο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία γυναίκας συνοδηγού στο όχημά του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η συνοδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο μόλις αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση οδηγούνταν σε ακραία ένταση. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.