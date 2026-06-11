NYT: Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν πλήγματα ακριβείας των ΗΠΑ σε υποδομές ύδρευσης του Ιράν – Πιθανό έγκλημα πολέμου

Οι New York Times δημοσίευσαν μια λεπτομερή ανάλυση δορυφορικών εικόνων που επιβεβαιώνει ότι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν καίριες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού στις νότιες ακτές του Ιράν. Η καταστροφή των δεξαμενών άφησε χιλιάδες πολίτες χωρίς νερό εν μέσω ακραίου καύσωνα, εγείροντας ερωτήματα για το αν η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου.

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Διεθνή Νέα

Ιράν υποδομές ύδρευσης
Πηγή: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Επαρχίας Χορμοζγκάν, Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ανάλυση των New York Times, βασισμένη σε δορυφορικές εικόνες, επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν καίριες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού στο Ιράν. Η καταστροφή άφησε χιλιάδες πολίτες χωρίς νερό εν μέσω ακραίου καύσωνα.
  • Η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως οι δεξαμενές ύδρευσης, «θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει έγκλημα πολέμου», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις των ΗΠΑ.
  • Παρά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον για «επιχειρήσεις ακριβείας» με βόμβες GBU-39, παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ έπληξαν εσκεμμένα τις εγκαταστάσεις νερού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μια λεπτομερής ανάλυση δορυφορικών εικόνων και οπτικοακουστικού υλικού που δημοσίευσαν οι New York Times επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί της Τετάρτης έπληξαν καίριες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού στις νότιες ακτές του Ιράν.

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Ενώ η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για «επιχειρήσεις ακριβείας», η καταστροφή των δεξαμενών άφησε χιλιάδες πολίτες χωρίς νερό εν μέσω ακραίου καύσωνα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το αν η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών ήταν εσκεμμένη — μια πράξη που, βάσει του διεθνούς δικαίου, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει έγκλημα πολέμου.

Τα ευρήματα της έρευνας και τα «έξυπνα» όπλα

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις πόσιμου νερού κοντά στα Στενά του Ορμούζ.


Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή «με πυρομαχικά ακριβείας από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ».

Ταυτοποίηση μέσω δορυφόρου

Δορυφορική εικόνα από το πρωί της 9ης Ιουνίου δείχνει δύο μικρές δομές ύδρευσης στο χωριό Μπεμάνι, με γαλάζιους σωλήνες χαρακτηριστικούς για υποδομές διανομής νερού.


Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ταυτίζονται με την περιγραφή των δύο δεξαμενών αποθήκευσης που καταστράφηκαν.

Δορυφορική εικόνα της 9ης Ιουνίου δείχνει ότι το μικρό κτίριο στα αριστερά παραμένει άθικτο / Airbus DS

Ανάλυση θραυσμάτων

Φωτογραφία θραυσμάτων που ανακτήθηκαν από το σημείο και δημοσιεύθηκαν από το πρακτορείο Tasnim, ταυτοποιήθηκε από ερευνητές του Open Source Munitions Portal ως υπολείμματα βόμβας GBU-39.

Χειρουργικό πλήγμα

Η GBU-39, μια κατευθυνόμενη βόμβα ακριβείας, συνάδει με τις ζημιές που καταγράφηκαν: μια καθαρή τρύπα στην οροφή του κτιρίου και περιορισμένη έκταση παράπλευρων καταστροφών γύρω από αυτό.

Ανθρωπιστική κρίση σε θερμοκρασίες 38°C

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγησαν κτίρια αποθήκευσης νερού, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η υδροδότηση διακόπηκε για περισσότερους από 20.000 ανθρώπους που ζουν σε μια πόλη και στα γύρω χωριά.


Σημειώνεται ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή ξεπέρασαν τους 38°C αυτή την εβδομάδα.

«Παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ έπληξαν εσκεμμένα τις εγκαταστάσεις νερού ή αν γνώριζαν τι περιείχαν τα κτίρια. Η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών θα μπορούσε να αποτελέσει έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου», επισημαίνουν οι New York Times.

Το μεγαλύτερο κτίριο είχε μια μικρή τρύπα στην οροφή. Το μέγεθος και η θέση της τρύπας υποδηλώνουν ότι πρόκειται για χτύπημα ακριβείας / Aftab News

Η κατάσταση στο πεδίο και η απάντηση της CENTCOM

Βίντεο από ιρανικά μέσα δείχνουν ότι η οροφή του μικρότερου κτιρίου κατέρρευσε πλήρως, ενώ το μεγαλύτερο γειτονικό κτίριο φέρει μια μικρή τρύπα πρόσκρουσης ακριβώς στο κέντρο της στέγης του.

Φωτογραφία που δημοσίευσε η ιρανική περιφερειακή υπηρεσία ύδρευσης, η οποία την χαρακτήρισε ως δεξαμενή νερού. Ο τόπος και ο χρόνος λήψης της εικόνας επαληθεύτηκαν από τους New York Times / Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Επαρχίας Χορμοζγκάν

Το γεγονός ότι τα κτίρια βρίσκονται σε απομονωμένη τοποθεσία έξω από το χωριό, χωρίς άλλες υποδομές τριγύρω, ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για πλήγμα ακριβείας.


Εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος ότι «είναι ενήμερος για τις αναφορές σχετικά με ζημιές στην εγκατάσταση», χωρίς ωστόσο να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Αμπντολχαμίντ Χαμζεπούρ, επικεφαλής της επαρχιακής αρχής ύδρευσης, δήλωσε ότι κινητές δεξαμενές μετέφεραν νερό για τον εφοδιασμό των κατοίκων, ενώ τα συνεργεία κατάφεραν μέσα σε 12 ώρες να κατασκευάσουν μια νέα γραμμή παροχής που παρακάμπτει τις κατεστραμμένες δεξαμενές.

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