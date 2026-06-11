NYT: Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν πλήγματα ακριβείας των ΗΠΑ σε υποδομές ύδρευσης του Ιράν – Πιθανό έγκλημα πολέμου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια λεπτομερής ανάλυση δορυφορικών εικόνων και οπτικοακουστικού υλικού που δημοσίευσαν οι New York Times επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί της Τετάρτης έπληξαν καίριες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού στις νότιες ακτές του Ιράν.

Ενώ η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για «επιχειρήσεις ακριβείας», η καταστροφή των δεξαμενών άφησε χιλιάδες πολίτες χωρίς νερό εν μέσω ακραίου καύσωνα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το αν η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών ήταν εσκεμμένη — μια πράξη που, βάσει του διεθνούς δικαίου, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει έγκλημα πολέμου.

Τα ευρήματα της έρευνας και τα «έξυπνα» όπλα

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις πόσιμου νερού κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

🔴 Conséquences des frappes aériennes américaines sur les réservoirs d’eau potable de la localité de Bemani, dans le comté de Sirik, province d’Hormozgan pic.twitter.com/Be4wQoWwJH — Press TV Français (@fr_presstv) June 10, 2026



Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή «με πυρομαχικά ακριβείας από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ».

Ταυτοποίηση μέσω δορυφόρου

Δορυφορική εικόνα από το πρωί της 9ης Ιουνίου δείχνει δύο μικρές δομές ύδρευσης στο χωριό Μπεμάνι, με γαλάζιους σωλήνες χαρακτηριστικούς για υποδομές διανομής νερού.

Damage to unidentified structure in BEMANI [بماني], Iran Iranian state media claimed this facility in Sirik County, Hormozgan Province was used for water storage and was damaged in the overnight airstrike 26.810097, 57.050461@GeoConfirmed @FaytuksNetwork geolocated by… pic.twitter.com/XgmlC57yfT — acceladealer (@acceladealer) June 10, 2026



Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ταυτίζονται με την περιγραφή των δύο δεξαμενών αποθήκευσης που καταστράφηκαν.

Ανάλυση θραυσμάτων

Φωτογραφία θραυσμάτων που ανακτήθηκαν από το σημείο και δημοσιεύθηκαν από το πρακτορείο Tasnim, ταυτοποιήθηκε από ερευνητές του Open Source Munitions Portal ως υπολείμματα βόμβας GBU-39.

The roof of the larger structure to the east is still intact, but multiple images show it has a small hole punched through the center of the roof. This is consistent with precision strikes, as seen before in Minab as well. pic.twitter.com/4IOfaiTt6x — Christiaan Triebert (@trbrtc) June 11, 2026

Χειρουργικό πλήγμα

Η GBU-39, μια κατευθυνόμενη βόμβα ακριβείας, συνάδει με τις ζημιές που καταγράφηκαν: μια καθαρή τρύπα στην οροφή του κτιρίου και περιορισμένη έκταση παράπλευρων καταστροφών γύρω από αυτό.

Ανθρωπιστική κρίση σε θερμοκρασίες 38°C

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγησαν κτίρια αποθήκευσης νερού, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η υδροδότηση διακόπηκε για περισσότερους από 20.000 ανθρώπους που ζουν σε μια πόλη και στα γύρω χωριά.

Water is the pulse of life — and the U.S. is deliberately targetting the lifeblood of the Iranian people. As part of its aggression against Iran, the U.S. military has deliberately struck vital civilian water infrastructure in Sirik, Hormozgan, destroying two reservoirs with a… pic.twitter.com/mvdYGvnSyq — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 10, 2026



Σημειώνεται ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή ξεπέρασαν τους 38°C αυτή την εβδομάδα.

«Παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ έπληξαν εσκεμμένα τις εγκαταστάσεις νερού ή αν γνώριζαν τι περιείχαν τα κτίρια. Η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών θα μπορούσε να αποτελέσει έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου», επισημαίνουν οι New York Times.

Η κατάσταση στο πεδίο και η απάντηση της CENTCOM

Βίντεο από ιρανικά μέσα δείχνουν ότι η οροφή του μικρότερου κτιρίου κατέρρευσε πλήρως, ενώ το μεγαλύτερο γειτονικό κτίριο φέρει μια μικρή τρύπα πρόσκρουσης ακριβώς στο κέντρο της στέγης του.

Το γεγονός ότι τα κτίρια βρίσκονται σε απομονωμένη τοποθεσία έξω από το χωριό, χωρίς άλλες υποδομές τριγύρω, ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για πλήγμα ακριβείας.

🎦 Video of the attack by the US army on drinking water tanks in the Bemani district of Sirik County, Hormozgan https://t.co/ME1oPhKxAc pic.twitter.com/NYBuWZxWEJ — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 10, 2026



Εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος ότι «είναι ενήμερος για τις αναφορές σχετικά με ζημιές στην εγκατάσταση», χωρίς ωστόσο να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Αμπντολχαμίντ Χαμζεπούρ, επικεφαλής της επαρχιακής αρχής ύδρευσης, δήλωσε ότι κινητές δεξαμενές μετέφεραν νερό για τον εφοδιασμό των κατοίκων, ενώ τα συνεργεία κατάφεραν μέσα σε 12 ώρες να κατασκευάσουν μια νέα γραμμή παροχής που παρακάμπτει τις κατεστραμμένες δεξαμενές.