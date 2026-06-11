Γιώργος Μυλωνάκης: «Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου» – Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του. Στην ανάρτησή της, αναφέρθηκε στην ημέρα που ο Γιώργος Μυλωνάκης «αναγεννήθηκε», χαρακτηρίζοντάς τα ως τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής του.

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Μυλωνάκης Μεσσαροπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σύζυγος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Τίνα Μεσσαροπούλου, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του Γιώργου Μυλωνάκη.
  • Η Μεσσαροπούλου έγραψε ότι γιορτάζουν «όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες».
  • Χαρακτήρισε μάλιστα την ημέρα ως «τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου», υπογραμμίζοντας τη σημασία της.

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Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή τα γενέθλια του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποκατάστασή του σε κέντρο της χώρας μας μετά τη μεταφορά του από τη Γερμανία.

«Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου» έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση

Γιώργος Μυλωνάκης: Μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία- Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

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