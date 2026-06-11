Γιώργος Μυλωνάκης: «Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου» – Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή τα γενέθλια του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποκατάστασή του σε κέντρο της χώρας μας μετά τη μεταφορά του από τη Γερμανία.

«Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου» έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση