Άνδρας νόμιζε ότι η απώλεια ακοής οφειλόταν στην ηλικία – «Τελικά ήταν όγκος στον εγκέφαλο»

Ένας άνδρας, ο οποίος απέδιδε τη σταδιακή απώλεια της ακοής του στην ηλικία, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη και τρομακτική διάγνωση. Ανακάλυψε ότι πάσχει από μια σπάνια γενετική πάθηση που οδήγησε στον εντοπισμό όγκων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Ο Michael χρησιμοποιεί πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μετατρέψει την προσωπική του εμπειρία σε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Πίστευε ότι χάνει την ακοή του λόγω ηλικίας – Η διάγνωση που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή του

Ένας άνδρας που απέδιδε τη σταδιακή μείωση της ακοής του στη φυσιολογική φθορά του χρόνου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη και σοβαρή ιατρική διάγνωση. Μετά τα 30 του, ο Michael Archer αστειευόταν συχνά με τους συναδέλφους του, λέγοντας ότι «κουφαίνεται» και ότι η σωματική του αντοχή δεν ήταν πλέον η ίδια όπως παλιά.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει όταν τον Σεπτέμβριο του 2022 προχώρησε σε έναν απλό καθαρισμό αυτιών και στη συνέχεια επισκέφθηκε μια φυσικοθεραπεύτρια. Εκείνη, παρατηρώντας σημάδια μυϊκής αδυναμίας στα πόδια, υποψιάστηκε ότι μπορεί να υπάρχει βαθύτερο νευρολογικό ζήτημα και τον παρέπεμψε για περαιτέρω έλεγχο.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Michael υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν την πραγματική αιτία των συμπτωμάτων του: νευροϊνωμάτωση τύπου 2 (NF2), μια σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί την ανάπτυξη καλοηθών όγκων στο νευρικό σύστημα, κυρίως στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

«Όταν δούλευα σε γραφείο, το ότι “ο Michael είναι κουφός” είχε γίνει αστείο μεταξύ μας», αναφέρει ο ίδιος. «Ήμουν πάντα fit και έπαιζα ποδόσφαιρο, αλλά ξαφνικά το σώμα μου άρχισε να μην ανταποκρίνεται. Είχα αδυναμία και προβλήματα συντονισμού. Όταν έμαθα τη διάγνωση, φοβήθηκα πολύ – ένιωσα ότι όλος μου ο κόσμος ανατράπηκε».

«Έκλαιγα στο δρόμο προς το σπίτι»

Μιλώντας στο Talk to the Press, ο Michael εξομολογήθηκε: «Θα μπορούσα εύκολα να είχα αγνοήσει αυτά τα συμπτώματα, πιστεύοντας ότι απλώς γερνάω. Ήμουν χαλαρός και δεν περίμενα κάτι σοβαρό. Όταν ο γιατρός μου έκανε τα τεστ και μου έδειξε τις εικόνες με δύο όγκους στον εγκέφαλο και δύο στον νωτιαίο μυελό, έμεινα άναυδος. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Έκλαιγα όλη τη διαδρομή προς το σπίτι, πιστεύοντας ότι θα πεθάνω».

Οι όγκοι ασκούσαν πίεση στον νωτιαίο μυελό, προκαλώντας δυσκαμψία στα πόδια και προβλήματα συντονισμού. Μετά την επίσημη διάγνωση τον Οκτώβριο του 2024, ο Michael βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη ψυχολογική πίεση και στράφηκε στο αλκοόλ ως τρόπο διαφυγής.

«Για μένα ακούστηκε σαν καταδίκη. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν η απόλυτη κατάρρευση. Άρχισα να πίνω πολύ για να ξεφύγω από την πραγματικότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η μάχη με σπάνια νόσο και το μήνυμα ελπίδας

Ο Michael συνεχίζει πλέον να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς η πορεία της νευροϊνωμάτωσης τύπου 2 (NF2) απαιτεί συνεχή έλεγχο και προσαρμογή της θεραπείας. Έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τον Οκτώβριο του 2026, ενώ μετά το χειρουργείο θα ξεκινήσει θεραπεία με το φάρμακο Avastin, το οποίο στοχεύει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης των όγκων.

Ένας από τους όγκους στον εγκέφαλό του παρουσίασε αύξηση 3 χιλιοστών μέσα σε μόλις έξι μήνες, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. «Είναι σαν λοταρία το πού θα αναπτυχθούν οι όγκοι. Ζεις πάντα με την αβεβαιότητα, δεν ξέρεις τι σε περιμένει», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την καθημερινότητα με τη νόσο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Michael αποφάσισε να μετατρέψει την εμπειρία του σε δράση. Δημιούργησε μια καμπάνια στα social media, κυρίως στο Instagram, με στόχο να ενημερώσει και να στηρίξει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια διάγνωση. Μέσα από τις αναρτήσεις του έχει σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, εκ των οποίων το 50% των εσόδων διατίθεται στο ίδρυμα Cure NF2 Foundation, που υποστηρίζει την έρευνα για τη νόσο.