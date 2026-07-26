Μητέρα νόμιζε ότι ο πόνος στο στομάχι ήταν δυσκοιλιότητα – Τελικά οι γιατροί διέγνωσαν έναν σπάνιο καρκίνο

Αυτό που ξεκίνησε ως πόνος στο στομάχι και πρήξιμο, τα οποία απέδιδε στη χρόνια δυσκοιλιότητα, αποδείχθηκε μια σπάνια και ιδιαίτερα σοβαρή μορφή καρκίνου. Μια 33χρονη γυναίκα μοιράζεται την ιστορία της, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Νόμιζε ότι είχε δυσκοιλιότητα – Οι εξετάσεις αποκάλυψαν έναν σπάνιο καρκίνο

Η 33χρονη Chelsea Gallimore μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όταν ένα πρωί ξύπνησε με αφόρητους πόνους, μένοντας σχεδόν ακίνητη για έξι ώρες. Η νεαρή μητέρα είχε παρουσιάσει και στο παρελθόν κοιλιακό πόνο, νυχτερινές εφιδρώσεις και έντονη κόπωση, συμπτώματα που τα είχε αποδώσει λανθασμένα σε χρόνια δυσκοιλιότητα.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια μάζα οκτώ εκατοστών στο έντερό της. Η βιοψία επιβεβαίωσε ότι έπασχε από στρωματικό όγκο του γαστρεντερικού συστήματος, γνωστό και ως GIST. Πρόκειται για έναν σπάνιο καρκίνο που επηρεάζει περίπου 900 άτομα κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συγκεκριμένη νόσος διαγιγνώσκεται συνήθως σε άτομα ηλικίας μεταξύ 55 και 65 ετών, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση της Chelsea, στην ηλικία των 31 ετών, ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

«Ξύπνησα μια μέρα με πρησμένο στομάχι και έναν πόνο που δεν είχα ξαναζήσει. Κάλεσα ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο μού έκαναν εξετάσεις και αξονικές. Την επόμενη μέρα, μου ανακοίνωσαν ότι είχα έναν όγκο οκτώ εκατοστών στο έντερο», ανέφερε η ίδια.

«Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ένιωθα σαν να μην ζούσα τη δική μου ζωή. Διαβάζεις για αυτά τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν περιμένεις να συμβούν σε εσένα. Θεωρούσα ότι το πρήξιμο, οι εφιδρώσεις και η κούραση ήταν απλώς λόγω δυσκοιλιότητας. Επειδή έπαιρνα ήδη υπακτικά φάρμακα από τον γιατρό μου, περίμενα έξι ώρες πριν καλέσω ασθενοφόρο – δεν ήθελα να φανώ υπερβολική», εξομολογήθηκε η γυναίκα.

Η πορεία της θεραπείας και η υποτροπή

Η Chelsea υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Μάρτιο του 2024 και ξεκίνησε θεραπεία με ένα φάρμακο που εμποδίζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Διέκοψε το φάρμακο τον Ιούνιο του 2025 και, καθώς οι εξετάσεις του Οκτωβρίου έδειχναν σταθερότητα, οι γιατροί αποφάσισαν να μην συνεχίσει την αγωγή. Ωστόσο, μια έκτακτη αξονική τομογραφία (CT) την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έδειξε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει.

Μια νέα εξέταση τέσσερις εβδομάδες αργότερα αποκάλυψε ότι η νόσος είχε παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη και είχε κάνει μεταστάσεις και σε άλλα μέρη του σώματός της. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Chelsea ότι ο καρκίνος είναι πλέον ανίατος και μη χειρουργήσιμος. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει παρηγορητική θεραπεία με σκοπό την παράταση της ζωής της.

«Πονάω πολύ όλη την ώρα και παίρνω ισχυρά παυσίπονα. Κοιμάμαι πολλές ώρες και βρίσκομαι υπό την επίβλεψη της ομάδας παρηγορητικής φροντίδας», κατέληξε η 33χρονη μητέρα.

Η δύσκολη καθημερινότητα μετά τη διάγνωση του ανίατου καρκίνου

Η Chelsea, η οποία έχει έναν 11χρονο γιο, τον Milo, με τον σύντροφό της Andrew Mason, 29 ετών, δήλωσε ότι η διάγνωση έχει συγκλονίσει βαθιά την οικογένειά της. Πλέον, υποβάλλεται σε απεικονιστικές εξετάσεις κάθε τρεις μήνες για να ελέγχεται αν η θεραπεία συνεχίζει να κρατά τον καρκίνο υπό έλεγχο. «Είναι σπαρακτικό, επειδή ο καρκίνος είναι ανίατος», εξομολογείται η ίδια.

«Κάνω θεραπεία για να παρατείνω τη ζωή μου, αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να πουν για πόσο καιρό θα λειτουργεί. Κάνω εξετάσεις κάθε τρεις μήνες και, αυτή τη στιγμή, νιώθω ότι απλώς ζω από εξέταση σε εξέταση. Είναι δύσκολο για όλους μας».

Η Chelsea και ο Andrew σχεδιάζουν τώρα να παντρευτούν τον Νοέμβριο, αφού συζήτησαν για το μέλλον τους κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας (hospice). Το ζευγάρι αποφάσισε ότι ήθελε να συγκεντρώσει την οικογένεια και τους φίλους του για να γιορτάσουν, όσο η Chelsea είναι ακόμα σε θέση να απολαύσει την περίσταση μαζί τους.

Η ίδια καταγράφει το ταξίδι της με τον καρκίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού (GIST) και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητούν ιατρική συμβουλή όταν κάτι δεν πάει καλά με το σώμα τους.

Τι είναι ο καρκίνος GIST και ποια είναι τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον οργανισμό Cancer Research UK, τα άτομα με GIST (στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος) σε αρχικό στάδιο συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνεται σε προχωρημένα στάδια της νόσου.

Τα συμπτώματα σε μεταγενέστερο στάδιο περιλαμβάνουν:

Πόνο ή δυσφορία στην περιοχή της κοιλιάς

Αίσθημα πληρότητας (φούσκωμα)

Τάση για εμετό

Έντονη κόπωση

Πρόκειται για έναν σπάνιο τύπο σαρκώματος που εντοπίζεται στα τοιχώματα του πεπτικού συστήματος. Εμφανίζεται συχνότερα στο στομάχι, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλα σημεία.

Η Chelsea προτρέπει επίσης όσους υποφέρουν από χρόνια δυσκοιλιότητα να παρακολουθούν τα συμπτώματά τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό. «Αυτός ο καρκίνος είναι τόσο σπάνιος που δεν τον είχα ακούσει ποτέ», αναφέρει η ίδια. «Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση για τα συμπτώματα».