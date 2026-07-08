«Ο γιατρός μου υποτίμησε έναν πόνο στον ώμο, τελικά ήταν καρκίνος σταδίου 4» – Η συγκλονιστική ιστορία 33χρονης

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η ιστορία μιας γυναίκας αναδεικνύει τη σημασία της διερεύνησης επίμονων ενοχλήσεων, καθώς ένας πόνος στην ωμοπλάτη αποδείχθηκε τελικά ένδειξη μεταστατικού καρκίνου.

Νόμιζε ότι είχε νικήσει τον καρκίνο του μαστού – Η αλήθεια αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή

Μόλις δύο μήνες αφού έλαβε τα ευχάριστα νέα ότι ξεπέρασε έναν επιθετικό καρκίνο του μαστού, η Rebecca Bell ήρθε αντιμέτωπη με μια νέα τρομακτική διάγνωση. Όπως αναφέρει η ίδια ο προσωπικός της γιατρός αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια.

Η 33χρονη ένιωθε ένα συνεχές «τσίμπημα» στον ώμο της και γνώριζε βαθιά μέσα της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το 2025 ξεκίνησε ιδανικά για εκείνη, καθώς αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της. Ωστόσο, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ανακάλυψε ένα εξόγκωμα στο μέγεθος σταφυλιού στον αριστερό της μαστό.

Όταν επισκέφθηκε τον γιατρό της λίγες ημέρες αργότερα, η Rebecca –διευθύντρια πωλήσεων από το Κεντ της Αγγλίας– ανέφερε επίσης ότι ένιωθε έντονο πόνο στην ωμοπλάτη. Εκείνος, όμως, τη διαβεβαίωσε ότι τα δύο ζητήματα «δεν συνδέονταν μεταξύ τους», λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «ένα πρόβλημα ανά ραντεβού».

Η διάγνωση του καρκίνου και η μετάσταση στα οστά

Μετά από εξετάσεις τον Μάιο του 2025, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι έπασχε από τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού – μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή της νόσου που επηρεάζει περίπου το 15% των ασθενών. Ο όγκος είχε αρχικές διαστάσεις 95mm επί 75mm. Η Rebecca ξεκίνησε αμέσως θεραπεία και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 ο όγκος είχε συρρικνωθεί σημαντικά.

Μετά από χειρουργική επέμβαση και επίπονες ακτινοθεραπείες, τον Φεβρουάριο του 2026 οι γιατροί της έδωσαν το «πράσινο φως» (all-clear). Η ίδια ένιωθε αισιόδοξη για το μέλλον, παρά το γεγονός ότι ο αρραβώνας της διαλύθηκε την ίδια περίοδο.

Η ανακούφιση κράτησε λίγο. Μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2026, μια εξέταση PET (PET scan) στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής φαρμάκων αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στα οστά της. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ο πόνος στην ωμοπλάτη που είχε αναφέρει μήνες πριν στον γιατρό της ήταν, τελικά, σαφές προειδοποιητικό σημάδι.

Τον Ιούνιο του 2026, η Rebecca ξεκίνησε εκ νέου χημειοθεραπείες και ανοσοθεραπεία, δηλώνοντας αποφασισμένη να προσαρμοστεί στη νέα της πραγματικότητα και να «ζει με τον καρκίνο».

«Δεν ήθελα να το πω σε κανέναν στην αρχή – δεν ήθελα να με βλέπουν ξανά ως την “άρρωστη”», εξομολογήθηκε η Rebecca. «Την προηγούμενη φορά υπήρχε μια ημερομηνία λήξης, τώρα δεν υπάρχει. Είναι σαν να περνάω ξανά από την κόλαση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ζήσω μια καλή ζωή. Απλώς πρέπει να αλλάξω νοοτροπία».

Πώς ανακάλυψε το πρώτο σημάδι του καρκίνου

Στις αρχές του 2025, η Rebecca ζούσε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Τον Απρίλιο, ωστόσο, ο ανιψιός της έπεσε κατά λάθος πάνω της την ώρα που έπαιζαν, προκαλώντας της έναν βαθύ πόνο στον αριστερό μαστό. Ψάχνοντας την περιοχή στο ντους –κάτι που έκανε τακτικά για αυτοεξέταση μαστού– ψηλάφισε το εξόγκωμα.

Κλείνοντας αμέσως ραντεβού στο ιατρικό κέντρο, προσπάθησε να θέσει και το θέμα του ώμου της. «Μου είπαν ότι είναι ένα πρόβλημα ανά ραντεβού και ότι δεν σχετίζονται. Ουσιαστικά με αγνόησαν», αναφέρει. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε για υπέρηχο, μαστογραφία και βιοψία, όπου και επιβεβαιώθηκε η αρχική διάγνωση καρκίνου, ο οποίος τότε θεωρούνταν ακόμη πλήρως ιάσιμος.

Τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού: Τα συμπτώματα και η μάχη μιας γυναίκας με τον όγκο

Σύμφωνα με τον οργανισμό Cancer Research UK, ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι μια μορφή καρκίνου κατά την οποία τα καρκινικά κύτταρα δεν διαθέτουν υποδοχείς για τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη, καθώς και για μια πρωτεΐνη που ονομάζεται Υποδοχέας του Ανθρώπινου Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα 2 (HER2).

Αυτός ο τύπος καρκίνου εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες κάτω των 40 ετών. Τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνουν συνήθως:

Εξόγκωμα ή πάχυνση στον μαστό ή τη μασχάλη.

Αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα ή την αίσθηση του μαστού.

Αλλοιώσεις στο δέρμα του μαστού.

Έκκριση υγρού από τη θηλή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Rebecca ανέφερε ότι οι γιατροί τής ανακοίνωσαν πως ο όγκος της είχε διαστάσεις 95mm επί 75mm. Η ίδια πρόσθεσε: «Εκεί ήταν το τρομακτικό – εξεταζόμουν πάντα μόνη μου στο ντους και δεν μπορώ να πιστέψω ότι μεγάλωσε τόσο πολύ χωρίς να το καταλάβω. Ένιωσα πολύ ανόητη που δεν τον παρατήρησα μέχρι να φτάσει σε αυτό το μέγεθος. Ήμουν έντρομη, δεν μου φαινόταν αληθινό».

Η θεραπεία και η διατήρηση της γονιμότητας

Οι γιατροί της εξήγησαν ότι μπορούσε να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), όπου θα φυλάσσονταν για 10 χρόνια, κάτι που έκανε αμέσως.

Η Rebecca υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για έξι μήνες, ξεκινώντας τον Ιούνιο του 2025, παράλληλα με ανοσοθεραπεία κάθε τρεις εβδομάδες. Έλαβε επίσης ορμονοθεραπεία με τη μορφή ένεσης Zoladex μία φορά τον μήνα, η οποία την οδήγησε σε προεμμηνοπαυσιακή κατάσταση.

«Φόρεσα την ειδική ψυχόμενη κάσκα (cold cap) κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, αλλά και πάλι έχασα τούφες από τα μαλλιά μου. Παράλληλα, έπρεπε να βιώσω όλα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης ταυτόχρονα. Μπαίνεις σε κατάσταση μάχης (fight mode) γιατί απλά δεν έχεις άλλη επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανταπόκριση στη θεραπεία και τα θετικά νέα

Περίπου στα μισά της χημειοθεραπείας, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία (MRI) έδειξαν ότι ο όγκος είχε αρχίσει να συρρικνώνεται.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο των χημειοθεραπειών στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο όγκος είχε μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας από τα 95mm x 75mm στα 75mm x 55mm.

«Ένιωσα πραγματικά χαρούμενη και αισιόδοξη», εξήγησε η γυναίκα. «Η ζωή ήταν πάλι όμορφη και ήμασταν έτοιμοι να επιστρέψουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς και να συνεχίσουμε τον προγραμματισμό του γάμου μας».

Η μάχη της Rebecca με τον καρκίνο του μαστού

Τον Ιανουάριο του 2026, η Rebecca υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του υπολειπόμενου όγκου από τον μαστό της, καθώς και των γύρω λεμφαδένων. Μετά από τρεις εβδομάδες ακτινοθεραπείας, στις 4 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε με ανακούφιση ότι οι εξετάσεις της ήταν καθαρές από τον καρκίνο του μαστού.

Μέχρι εκείνο το σημείο, η σχέση με τον αρραβωνιαστικό της είχε τελειώσει, αφήνοντάς την πληγωμένη. Ωστόσο, η ίδια πρόσθεσε: «Έχω καταπληκτικούς φίλους και οικογένεια που φροντίζουν να με προσέχουν και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα».

Η ξαφνική ανατροπή και η διάγνωση καρκίνου σταδίου 4

Τον Απρίλιο του 2026, η Rebecca ξεκίνησε έναν νέο κύκλο ακτινοθεραπείας για την καταστροφή τυχόν εναπομεινάντων μικροσκοπικών καρκινικών κυττάρων. Τον ίδιο μήνα, υποβλήθηκε σε προκαταρκτικές εξετάσεις για τη συμμετοχή της σε μια δοκιμή φαρμάκου που στοχεύει στην πρόληψη της υποτροπής, μία εκ των οποίων περιλάμβανε μια αξονική τομογραφία PET (PET scan).

Η εξέταση αυτή έφερε στο φως μια σκληρή πραγματικότητα: ο καρκίνος είχε εντοπιστεί στην κλείδα της, ενώ μεταγενέστερες εξετάσεις έδειξαν ότι είχε μετασταθεί στη σπονδυλική στήλη, τα ισχία, το μηριαίο οστό και τη λεκάνη. Αυτό σήμαινε ότι ο καρκίνος είχε πλέον προχωρήσει σε στάδιο 4 (μεταστατικός καρκίνος).

«Αν δεν είχα κάνει αυτές τις εξετάσεις, ίσως να έκανα απλώς μια επαναληπτική μαστογραφία μετά από έναν χρόνο», εξομολογείται η Rebecca. «Οι γιατροί μου είπαν ότι υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη καρκίνου στην περιοχή της κλείδας και ότι βρισκόταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Μου εξήγησαν ότι αυτό προκαλούσε τον πόνο στην ωμοπλάτη που ένιωθα στην αρχή, τον οποίο είχα αναφέρει στον προσωπικό μου γιατρό. Αυτός ο πόνος ήταν τελικά η απόδειξη ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί».

Νέος κύκλος θεραπειών: Χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία

Τον Ιούνιο του 2026, η Rebecca ξεκίνησε εκ νέου ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, με τους γιατρούς να την ενημερώνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να συνεχίσει τη θεραπευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η ίδια μοιράστηκε ότι η ανοσοθεραπεία της προκάλεσε υποθυρεοειδισμό, με αποτέλεσμα να νιώθει «ακόμα περισσότερη» εξάντληση και πρήξιμο. Προκειμένου να εξασφαλίσει την «καλύτερη δυνατή φροντίδα», η αδελφή της Rebecca, Jennie, έχει ξεκινήσει έναν διαδικτυακό έρανο (fundraiser).

Εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου Marlowe Park δήλωσε: «Αν και δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες της φροντίδας ενός μεμονωμένου ασθενούς λόγω των υποχρεώσεων ιατρικού απορρήτου, αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις εμπειρίες υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να προκαλέσουν βαθιά θλίψη στους εμπλεκόμενους.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε ανησυχία που εγείρεται και την επανεξετάζουμε μέσω των κατάλληλων διαδικασιών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας φροντίδας και στη συνεχή μάθηση με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασθενείς μας».